Πολιτική

Τέμπη - Δούκας: Συγγνώμη για το σβήσιμο των ονομάτων, θα εισηγηθώ την ανέγερση μνημείου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Ο Δήμος Αθηναίων ενώνει τη φωνή του με τη φωνή των πολιτών για την απονομή δικαιοσύνης» ανέφερε χαρακτηριστικά

-

Τη δημιουργία μνημείου στην Αθήνα για τα θύματα των Τεμπών προτίθεται να εισηγηθεί στο δημοτικό συμβούλιο ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη.

Μια συγγνώμη δεν είναι αρκετή δήλωσε ο Χάρης Δούκας για το σβήσιμο των ονομάτων των 57 νεκρών των Τεμπών από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

«Ο Δήμος Αθηναίων θα φροντίσει με πράξεις, ώστε τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών να μην σβηστούν ποτέ από τη συλλογική μας μνήμη. Σε επόμενο δημοτικό συμβούλιο, θα εισηγηθώ τη δημιουργία μνημείου για τα θύματα των Τεμπών» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δούκας.

«Ο Δήμος Αθηναίων ενώνει τη φωνή του με τη φωνή των πολιτών για την απονομή δικαιοσύνης» σημειώνεται.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Μειωμένες τιμές σε 1500 προϊόντα τον Μάρτιο

Ο Πούτιν απειλεί τις ΗΠΑ με πυρηνικό πόλεμο (βίντεο)

Τέμπη – Μαρινάκης: Να λογοδοτήσουν όλοι οι υπαίτιοι χωρίς καμία εξαίρεση (βίντεο)