Τηλεθέαση - “Η Μάγισσα”: Πρωτιά τον Φεβρουάριο

Πρωτιά της «Μάγισσας» στη μάχη της τηλεθέασης και τον Φεβρουάριο

Με πρωτιά έκλεισε και ο Φεβρουάριος για τη «Μάγισσα», που με τη συγκλονιστική πλοκή της κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού.

Η υψηλών προδιαγραφών σειρά του ΑΝΤ1 παρέμεινε στην κορυφή, στο δυναμικό κοινό 18-54, με μέσο όρο 17,3%, ενώ οι δυνατές εξελίξεις της ιστορίας της καθήλωσαν περίπου 1.476.120 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού, έστω και για 1’.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σειρά είχε ιδιαίτερη δυναμική στις γυναίκες, καταγράφοντας μέσο όρο μέχρι και 24,8% σε επιμέρους κοινό, ενώ και οι άνδρες συντονίστηκαν μαζί της, αγγίζοντας σε επιμέρους κοινό το 17%.

Ο μύθος της «Μάγισσας» συνεχίζεται με επεισόδια που θα συναρπάσουν και πάλι, με την αριστοτεχνική τους αφήγηση, την κινηματογραφική τους σκηνοθετική προσέγγιση, αλλά και τις εξαιρετικές ερμηνείες του cast.

