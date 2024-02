Πολιτική

Μητσοτάκης: Στα Τέμπη συγκρούστηκαν ανθρώπινα λάθη με χρόνιες παθογένειες

Η τοποθέτηση του Πρωθυπουργό σε συνέδριο για τα 50 χρόνια Μεταπολίτευσης. Τα μηνύματα για τα Τέμπη και τα Πανεπιστήμια.

«Για εμένα το μεγαλύτερο πρόβλημα της Μεταπολίτευσης είναι οι χαμένες ευκαιρίες κατά τη διάρκεια μεταπολίτευσης. Τώρα πλέον τα άλματα πρέπει να γίνουν. Θα ήθελα να αφήσω πίσω μου αλλαγές που να μην μπορούν να ξεριζωθούν, αλλά και να καταστήσω μία σειρά από επιλογές περίπου αυτονόητες. Η κατεύθυνση θα πρέπει να είναι η γρήγορη σύγκλιση με την Ευρώπη, να καλύψουμε το χαμένο έδαφος» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας απόψε στον Διευθυντή της Καθημερινής, Αλέξη Παπαχελά και τον καθηγητή Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας του ΕΚΠΑ και διευθυντή του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, Κώστα Κωστή στο πλαίσιο του Συνεδρίου, που συνδιοργανώνουν η Καθημερινή, το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (ΜΙΕΤ), το Οικονομικό Φόρουμ Δελφών και το Ελληνικό Παρατηρητήριο του London School of Economics με θέμα «Μεταπολίτευση. 50 χρόνια μετά».

Στα της Οικονομίας ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε ότι είναι μονόδρομος η μετατροπή της οικονομίας σε μία οικονομία εξωστρέφειας και υψηλά προστιθέμενων υπηρεσιών. «Η τελική κατάληξη αυτού του μετασχηματισμού θα είναι οι υψηλότεροι μισθοί, έχω θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα της δεύτερης τετραετίας μας την αύξηση των μισθών» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Αναφερόμενος στα Ελληνοτουρκικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «είναι και προς όφελος της Τουρκίας να διερευνήσει σοβαρά, εάν μπορούμε να λύσουμε αυτή την μεγάλη διαφορά, γιατί αυτό θα απαιτήσει από την Τουρκία να υποχωρήσει από κάποιες μαξιμαλιστικές θέσεις, που έχει εκφράσει τα τελευταία χρόνια. Εμείς δεν έχουμε αλλάξει θέση, για εμάς παραμένει μπούσουλας μας το Διεθνές Δίκαιο» Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης παρατήρησε ότι «η Τουρκία έχει επιδείξει στο παρελθόν μεγάλη ευελιξία, όταν η κατάσταση την υποχρέωνε να κάνει κάτι τέτοιο. Δείτε για παράδειγμα τα μεγάλα ανοίγματα, που κάνει τώρα στον Αραβικό κόσμο». Εν συνεχεία ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι «κρατώ μικρό καλάθι, αξιολογώ αυτόνομα ως σημαντική τη μείωση της έντασης, που μας απομακρύνει από τον κίνδυνο ενός θερμού επεισοδίου, αλλά μας επιτρέπει, επίσης, να δρομολογήσουμε κι άλλες πρωτοβουλίες όπως η συμφωνία για το μεταναστευτικό».

Σε ό,τι αφορά στην κατάσταση στα Πανεπιστήμια ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «αυτή η κυβέρνηση επέτρεψε στην Αστυνομία να μπαίνει στα πανεπιστήμια, έχουν γίνει πολλές επιχειρήσεις, που οδήγησαν σε εκκενώσεις καταλήψεων. Είναι αλήθεια ότι συχνά δεν βρήκαμε από τους πρυτάνεις το πεδίο συνεργασίας που θα θέλαμε. Τους έχω πει ευθέως ότι χρειαζόμαστε την συνεργασία των πρυτανικών αρχών, αλλά και τους καθηγητές πιο ευαισθητοποιημένους. Νομίζω ότι είναι και ευθύνη των ίδιων των πανεπιστημίων να επιβάλουν το δικό τους εσωτερικό πειθαρχικό κανονισμό. Σε αυτό το σημείο ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι «μην κοροϊδευόμαστε, για πηγαίνετε να τα κάνετε αυτά σε ένα ξένο πανεπιστήμιο, θα σας είχαν πετάξει έξω θα σας είχαν διαγράψει.. Ποιο Ελληνικό πανεπιστήμιο και ποιος πρύτανης έχουν διαγράψει έναν φοιτητή, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τα πανεπιστήμια είναι χώρος, ζωντανός, χώρος για συζητήσεις και διάλογο ακόμη και χώρος για διαμαρτυρία δεν μπορεί όμως να είναι χώρος βίας».

Σε ερώτηση για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών και την οργή της κοινωνίας ο πρωθυπουργός απάντησε ότι αυτή είναι πλήρως δικαιολογημένη και τόνισε: «Δεν υπήρξε για μένα προσωπικά πιο δύσκολη στιγμή από τα Τέμπη. Για λόγους που όλοι μπορείτε να αντιληφθείτε και γιατί πράγματι εκεί συσσωρεύτηκαν όλες οι κακές πλευρές του τρόπου λειτουργίας του κράτους. Και βέβαια τις τελικές απαντήσεις για την απόδοση ευθυνών μπορεί να δώσει μόνον η Δικαιοσύνη. Νομίζω ότι η δικαιοσύνη έχει μια βαριά ευθύνη και πιστεύω ότι θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Στα Τέμπη συγκρούστηκαν ανθρώπινα λάθη με χρονιές παθογένειες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και ιδίως των σιδηροδρόμων, που όλοι γνωρίζαμε ότι ήταν το πιο προβληματικό κομμάτι των ελληνικών παλιών δημόσιων οργανισμών». Εν συνεχεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης επετέθη κατά όλων όσοι εννοούν να εργαλειοποιούν τη συγκεκριμένη τραγωδία λέγοντας χαρακτηριστικά: «η κομματική εργαλειοποίηση αυτής της τραγωδίας είναι εξοργιστική. Λυπάμαι που το λέω έτσι. Είχαμε κι άλλες τραγωδίες στο παρελθόν με νεκρούς και με ευθύνες του κρατικού μηχανισμού Δεν διανοήθηκα ποτέ να τις εργαλειοποιήσω με αυτόν τον τρόπο για πρόσκαιρα κομματικά οφέλη. Ας πάρουμε όλοι μία απόσταση από τα τεκταινόμενα για να αφήσουμε την Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και να της έχουμε εμπιστοσύνη».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε, δε, ότι «έχουμε υποχρέωση ως κυβέρνηση να μειώσουμε το χρέος. Εάν έχουμε μία ευθύνη απέναντι στην νέα γενιά στο δημοσιονομικό επίπεδο είναι να υπηρετούμε με συνέπεια την πολιτική μείωσης του χρέους από την οποία αυτή η κυβέρνηση όσο εγώ είμαι πρωθυπουργός δεν πρόκειται να ξεφύγει. Είμαστε πολύ αυστηροί, όταν είμαστε αντιμέτωποι με αιτήματα που έχουν δημοσιονομικό αποτύπωμα που μπορεί να μας κάνει να ξεφύγω το στόχο». Ως προς την αντιπολίτευση, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «σε ένα βαθμό σίγουρα δυσκολεύουμε τους αντιπάλους μας, γιατί αυτοί εξακολουθούν να μας βλέπουν μέσα από τα παραμορφωτικά γυαλιά μιας άλλης εποχής. Ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά περιέγραφε μία νέα Δημοκρατία, η οποία απλά δεν υπήρχε. Δε βλέπω καμία αλλαγή σε αυτό. Τα ίδια εξακολουθεί να λέει η αντιπολίτευση και τώρα, εγώ να ευχηθώ από την πλευρά μου καλή τύχη, καλά μυαλά, αλλά δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Η δική μου έννοια είναι να προχωρήσω στην πολύ γρήγορη υλοποίηση των μεγάλων αλλαγών για τις οποίες έχω πάρει εντολή».

