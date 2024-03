Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 1 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Ποιους Αγίους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία.

Σήμερα, 1 Μαρτίου, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη των:

Ευδοκίας οσιομάρτυρος (†160-170).

Μαρκέλλου και Αντωνίνης μαρτύρων.

Αγίου Σιλβέστρου

Μαρτύρων Αγαπίου, Νικηφόρου , Χαρισίου, Αντωνίου, Σωφρονίου, και Νεστοριανού.

Οσίων Αγαπίου και Ευδόκιμου, των εν Άθω και Δομνίνης της νέας.

Σήμερα γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα: Ευδοκία, Ευδοκούλα, Ευδοκίτσα, Ευδοκή, Εύη, Παράσχος, Πάρης, Πάρις, Χαρίσιος, Χάρισος, Χαρίσης, Χαρίσα

Ανατολή ήλιου: 06:56

Δύση ήλιου: 18:18

Η Σελήνη είναι 20 ημερών

Ο βίος της Ευδοκίας της οσιομάρτυρος

Η αγία Ευδοκία γεννήθηκε στη Ηλιούπολη της επαρχίας Λιβανησίας, της Φοινίκης, την εποχή του Τραϊανού. Πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής της στην αμαρτία και την ακολασία, παρασύροντας με την εκτυφλωτική της ομορφιά πολλούς άνδρες στη αμαρτωλή ζωή, ενώ συγχρόνως συγκέντρωσε πολλά χρήματα. Η χάρη όμως του Θεού ευδόκησε, ώστε να συμβεί θαυμαστή αλλαγή στην ψυχή της Ευδοκίας. Μετά από μία σοβαρή ασθένεια, εγκατέλειψε την πόλη και την αμαρτία της, για να επιστρέψει εκεί ένα χρόνο αργότερα. Επιθυμώντας όμως να παραμείνει άγνωστη, εγκαταστάθηκε στην άκρη της πόλης. Εκεί γνώρισε κάποιον μοναχό, μετανόησε και έγινε χριστιανή και βαπτίστηκε από τον επίσκοπο Θεόδοτο. Από τότε άλλαξε η ζωή της, χάρισε όλη της τη περιουσία στο φιλανθρωπικό έργο της τοπικής εκκλησίας και πήγε σε κάποιο μοναστήρι, όπου έζησε βίο ασκητικό ως τη στιγμή που την συνέλαβαν οι πρώην εραστές της και την οδήγησαν στο Αυριλιανό για να δικαστεί. Η αγία όμως με την προσευχή της, κατόρθωσε να αναστήσει το νεκρό παιδί του βασιλιά και να προσελκύσει και τον ίδιο στο Χριστιανισμό. Αργότερα οδηγήθηκε μπροστά στον ηγεμόνα Διογένη, ο οποίος την άφησε ελεύθερη, αφού η αγία και πάλι θαυματούργησε. Τελικά αποκεφαλίσθηκε από το Βικέντιο και έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου.

Πηγή: ecclesia.gr

