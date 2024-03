Κοινωνία

Φωτιά σε αυτοκίνητο: Έκλεισε η Εθνική Οδός Αθηνών- Κορίνθου

Που διακόπη η κυκλοφορία λόγω της πυρκαγιάς.

Έπειτα από εκδήλωση πυρκαγιάς σε υγραεροκίνητο αυτοκίνητο διακόπη η κυκλοφορία στο 54ο χιλιόμετρο της Νεας Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα. Έχει αποκατασταθεί πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων στη Νέα Εθνική Οδί Αθηνών - Κορίνθου.

Νωρίτερα είχε γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω του κόμβου Κινέτας προς την Περιφερειακή Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου.

Στο σημείο επιχείρησαν δυο πυροσβεστικά οχήματα με 6 πυροσβέστες.

