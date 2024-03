Κόσμος

Κηδεία Ναβάλνι - Μόσχα: Χιλιάδες κόσμου και δρακόντεια μέτρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη ουρά έχει σχηματιστεί μπροστά στην εκκλησία αυτή στην νοτιοανατολική Μόσχα, με κάποιους με δάκρυα στα μάτια και άλλους με λουλούδια να περιμένουν για να αποτίσουν τον ύστατο φόρο τιμής στον εκλιπόντα.

-

Αυτή την ώρα γίνεται στην εκκλησία της Εικόνας της Μητέρας του Θεού στην περιοχή Μαρίινο της Μόσχας, η κηδεία του Αλεξέι Ναβάλνι, δύο εβδομάδες μετά τον αιφνίδιο θάνατο του σε ηλικία 47, σε αποικία κρατουμένων στην Αρκτική.

Χιλιάδες Ρώσοι πολίτες παρατεταμένοι κατά μήκος της διαδρομής που πέρασε η σορός του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης και έξω από τη εκκλησία, αποχαιρέτησαν τον Ναβάλνι με δάκρυα στα μάτια, πετώντας λουλούδια και φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του.

?? Alexei Navalny's body at the funeral service in the church pic.twitter.com/Y3RkbCE1vy — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2024

Μεγάλη ουρά έχει σχηματιστεί μπροστά στην εκκλησία αυτή στην νοτιοανατολική Μόσχα, με κάποιους με δάκρυα στα μάτια και άλλους με λουλούδια να περιμένουν για να αποτίσουν τον ύστατο φόρο τιμής στον εκλιπόντα. Οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί έχουν εγκαταστήσει μεταλλικά κιγκλιδώματα σε όλον τον τομέα.

Η Κίρα Γιάρμις, εκπρόσωπος της οικογένειας Ναβάλνι ανέφερε νωρίτερα ότι περίπου 400.000 άνθρωποι έχουν παραταχθεί στους δρόμους, κατά μήκος της διαδρομής προς την εκκλησία .

Μετά την κηδεία, ο Ναβάλνι θα ταφεί στο κοιμητήριο Μπορισόφσκογε, το οποίο βρίσκεται στην άλλη όχθη του ποταμού Μόσχοβα, προς τον νότο.

Εκατοντάδες αστυνομικοί έχουν ακροβολιστεί σε ταράτσες σπιτιών καθώς οι ρωσικές αρχές φοβούνται μήπως η κηδεία πάρει την μορφή μεγάλης αντικυβερνητικής διαδήλωσης.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ σε τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους, προειδοποίησε τους Ρώσους να μην συμμετέχουν σε «μη εξουσιοδοτημένες συγκεντρώσεις», καθώς και ότι όσοι συμμετέχουν σε αυτές «θα λογοδοτήσουν σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο».

Ειδήσεις σήμερα:

Ναβάλνι: Πότε θα γίνει η κηδεία του στη Μόσχα - Μετ' εμποδίων η οργάνωση της τελετής

Νίκαια: Πεθερός σκότωσε γαμπρό και αυτοκτόνησε

Τέμπη - Ασλανίδης στον ΑΝΤ1: Πρώτα θα δικαιωθεί το παιδί μου και μετά θα πάω στο σημείο της τραγωδίας (βίντεο)