Οι “Ψυχοκόρες“ κάνουν πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Η δραματική υπερπαραγωγή εποχής, που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και αληθινές μαρτυρίες, και αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς, έρχεται στον ΑΝΤ1.

Οι «Ψυχοκόρες», η σειρά που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και αληθινές μαρτυρίες, και αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς, έρχονται στον ΑΝΤ1 και κάνουν πρεμιέρα την Τετάρτη 6 Μαρτίου στις 21:00, με διπλό επεισόδιο.

Μια σειρά-«γροθιά στο στομάχι» που καταδεικνύει, με τον πιο σκληρό τρόπο, πώς το όνειρο για ένα καλύτερο μέλλον μπορεί να μετατραπεί στον χειρότερο εφιάλτη και πώς μία σανίδα σωτηρίας μπορεί να σημαδέψει ανεξίτηλα τη ζωή, την ψυχή και το σώμα τεσσάρων νέων κοριτσιών.

Οι συγκλονιστικές ιστορίες της Μαρίκας, της Βασιλικής, της Φρόσως και της Δεσποινιώς έρχονται για να ρίξουν φως στον «απαγορευμένο» θεσμό των ψυχοκορών και να καθηλώσουν το τηλεοπτικό κοινό.

Σε σκηνοθεσία Μιχάλη Χαραλαμπίδη, πρωτότυπο σενάριο Πένυς Φυλακτάκη και Βαγγέλη Νάση, και με ένα all-star cast, οι «Ψυχοκόρες» αποτελούν την αναπαράσταση ενός βίαιου θεσμού, αλλά και τη ρεαλιστική αναβίωση μιας ολόκληρης εποχής ιστορικών αλλαγών, αλλά και ελπίδας.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΣΤΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

Επεισόδιο 1 - «Όσους δένει το αίμα, μένουν μαζί»

1950, Κρυοπηγή Θράκης. Η οικογένεια Πολύζου αρραβωνιάζει τη μεγαλύτερη κόρη, τη Μαρίκα. Η χαρά της οικογένειας, όμως, τελειώνει απότομα όταν η περίθαλψη ενός νεαρού αντάρτη οδηγεί στην εξορία τον πατέρα και η μητέρα αρρωσταίνει βαριά από τον καημό της. Πριν πεθάνει, ορκίζει την Μαρίκα να μην χωρίσει ποτέ από τις αδελφές της, τη Βασιλική, τη Φρόσω και τη Δεσποινιώ. Η φτώχεια, όμως, τις αναγκάζει να μετακομίσουν στην Αθήνα ως ψυχοκόρες σε εύπορες οικογένειες, υπό έναν όρο: να πάνε όλες στο ίδιο σπίτι.

Επεισόδιο 2 - «Καλωσόρισες στο σπιτικό μας»

Φτάνοντας στην Αθήνα, οι τέσσερις αδερφές χωρίζονται και οδηγούνται στα σπίτια που η συγχωριανή τους Βικτωρία κανόνισε να πάνε ως ψυχοκόρες. Στην Αθήνα, η Μαρίκα κι η Δεσποινιώ καταλήγουν στην οικία του βιομηχάνου Κοσμά Κοτρώτση και της ιδιόρρυθμης συζύγου του, Νέλλας, η Βασιλική στην οικία του πολιτικού Ευάγγελου Αρδίτη και της φεμινίστριας κόρης του Μάγιας, ενώ η Φρόσω τυγχάνει θερμής υποδοχής στο σπίτι του μεγαλογαιοκτήμονα Ηλία Νάτση έξω από την Τρίπολη από τη γυναίκα του την Ευανθία, που προσπαθεί να κάνει παιδί.

Ψυχοκόρες (αλφαβητικά)

Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Μένια Βουλιώτη, Μαριάννα Κιμούλη, Άννα Λουιζίδη

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά)

Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Μαρίνα Ασλάνογλου, Νεκταρία Γιαννουδάκη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Χρήστος Μαλάκης, Δήμητρα Ματσούκα, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιούλικα Σκαφιδά

Σενάριο Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Σκηνογράφος Χρύσα Δαπόντε

Διεύθυνση Φωτογραφίας Γιάννης Φώτου, Βασίλης Κλωτσοτήρας

Μοντάζ Στέλλα Φιλιπποπούλου, Σταύρος Σπανός

Μουσική Σταμάτης Σταματάκης

Concept Γιάννης Εξηντάρης

Καλλιτεχνική Διεύθυνση Φρόσω Ράλλη

Εκτ. Παραγωγοί Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Παραγωγή/ Εκτέλεση παραγωγής

Feelgood Productions

