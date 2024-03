Life

Κέιτ Μίντλετον: Οργιάζουν οι φήμες για την υγεία της Πριγκίπισσας της Ουαλίας (βίντεο)

Το παλάτι εξέδωσε ανακοίνωση σε μια προσπάθεια να δώσει τέλος στις φήμες για την κατάσταση της υγείας της.

Στην Βρετανία, καθώς οι φήμες για την πορεία της υγείας της πριγκίπισσας Κέιτ οργιάζουν το παλάτι εξέδωσε ανακοίνωση σε μια προσπάθεια να δώσει τέλος, τονίζοντας πώς θα επιστρέψει στα καθήκοντά της μετά το Πάσχα των καθολικών.

Την τελευταία φορά που η πριγκίπισσα της Ουαλίας εμφανίστηκε δημόσια ήταν την ημέρα των Χριστουγέννων. Από τότε έχουν περάσει πάνω από δύο μήνες και εκτός από τους δικούς της πολύ κοντινούς της ανθρώπους δεν την έχει δει κανείς άλλος.

Για την εγχείρηση που υποβλήθηκε στην κοιλιακή χώρα στα μέσα του Γενάρη το παλάτι δεν έχει δώσει λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στο Λονδίνο, Ισαάκ Καριπίδης ο πρίγκιπας Γουίλιαμ , ο σύζυγος της, ακύρωσε την Τρίτη, την τελευταία στιγμή, την συμμετοχή του στο μνημόσυνο του νονού του, τέως βασιλιάς Κωνσταντίνου επικαλούμενος «προσωπικούς λόγους».

Το παλάτι εξέδωσε νέα ανακοίνωση

Με αυτά και με τα άλλα λοιπόν ήταν αναμενόμενο οι φήμες να οργιάζουν για την κατάσταση της υγείας τη πριγκίπισσας Κέιτ, ειδικά στα social Media.

Για αυτό το λόγο το παλάτι εξέδωσε νέα ανακοίνωση με την οποία επισημαίνει ότι ήταν ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή πως η πριγκίπισσα της Ουαλίας θα μείνει μακριά από τα καθήκοντα της μέχρι το Πάσχα ενώ θα ενημερώνει με δελτία τύπου μόνο αν υπάρχει κάποια σημαντική εξέλιξη.

