Καιρός βροχερός και το Σάββατο

Η αναλυτική πρόγνωση του καιρού για το Σάββατο. Πού αναμένονται τα φαινόμενα.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται μέχρι το πρωί του Σαββάτου στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στα βόρεια ηπειρωτικά, την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά τις πρωινές ώρες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Βελτίωση αναμένεται το βράδυ σε όλη τη χώρα. Τοπικά περιορισμένη θα είναι ορατότητα στα δυτικά τις βραδινές ώρες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν τις πρωινές ώρες στην ανατολική νησιωτική χώρα νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Σταδιακά όμως θα επικρατήσουν άνεμοι δυτικών διευθύνσεων εντάσεως έως 6 μποφόρ στα νότια πελάγη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 17 βαθμούς και στα υπόλοιπα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία δυτικοί έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν αυξημένες νεφώσεις με με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, από τις πρωινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στη δυτική Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και βαθμιαία βελτίωση. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τα οποία μέχρι το πρωί στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία θα είναι κατά τόπους ισχυρά, σταδικά από τα δυτικά θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στην κεντρική Μακεδονία από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα σημειωθούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Βαθμιαία βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Βελτίωση του καιρού το βράδυ. Οι άνεμοι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νοτιοανατολικοί 4 με 5, στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικών διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και στις Σποράδες πρόσκαιρα δυτικοί βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Για την Κυριακή προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους τις πρωινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τη Θράκη και το μεσημέρι-απόγευμα πιθανόν στα δυτικά τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι στα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία δεv θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 με 19 βαθμούς και κατά τόπους στη νησιωτική χώρα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

