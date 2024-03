Life

“I LOVE Σου Κου”: Κέφι και εκλεκτοί καλεσμένοι το Σαββατοκύριακο

Εκλεκτοί καλεσμένοι, πολύ κέφι και όλες οι τηλεοπτικές εξελίξεις στην εκπομπή “I LOVE Σου Κου” με την Μπέττυ Μαγγίρα.

Η Μπέττυ Μαγγίρα μαζί με τον Δημήτρη Μακαλιά, τον Τάσο Μπιμπισίδη, τη Σίσσυ Καλλίνη και όλη την ομάδα του «Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 09:50 μας υποδέχονται στο «εξοχικό» τους και μας κάνουν να αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο τα Σαββατοκύριακά μας, σε ένα πρωινό ζωντανό τηλεοπτικό μαγκαζίνο που τα έχει όλα!

Αυτό το Σαββατοκύριακο, 2 & 3 Μαρτίου το «Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» θα είναι γεμάτο με ενδιαφέροντα νέα μέσα από πλούσιο τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ειδήσεις που αφορούν τους σταρ του εξωτερικού και αποκλειστικές συνεντεύξεις με τους Ελένη Γερασιμίδου, Δημήτρη Σκαρμούτσο, Ανθή Σαλαγκούδη, Τζένη Κατσίγιαννη, Γιάννη Βασιλώτο και Αλεξάνδρα Ούστα.

Το Σάββατο 2 Μαρτίου, καλεσμένη στο στούντιο του «Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» θα είναι η επενδυτής του DRAGONS’ DEN GREECE, Λιλή Περγαντά.

Ακόμα, θα συνδεθούμε με το Λονδίνο και τον ανταποκριτή του ANT1, Ισαάκ Καριπίδη, για να μάθουμε όλα τα νεότερα για την υγεία του Βασιλιά Καρόλου.

Την Κυριακή 3 Μαρτίου, καλεσμένη στο στούντιο του «Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» θα είναι η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους.

Ακόμα, θα μιλήσουμε για το «Survivor», ο Νίκος Καρβέλας θα ετοιμάσει νόστιμες και λαχταριστές συνταγές, η Αθηνά Αφαλίδου θα σχολιάσει όλα τα αστεία τηλεοπτικά στιγμιότυπα της εβδομάδας και η αγαπημένη Λίτσα Πατέρα θα μας πει τις αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας που έρχεται.

«Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΓΙΡΑ_ Κάθε Σαββατοκύριακο στις 09:50 στον ΑΝΤ1.

Δείτε το trailer:





Συντελεστές:

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ : Κώστας Υφαντής

: Κώστας Υφαντής ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ : Δέσποινα Γρηγοροπούλου

: Δέσποινα Γρηγοροπούλου Β. ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗ : Γιάννης Σημαντηράκης

: Γιάννης Σημαντηράκης ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΛΕΣΜΕΝΩΝ: Αλέξανδρος Κωνσταντάκης

