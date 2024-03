Life

Οι τηλεθεατές έπαιξαν “ROUK ZOUK” και τον Φεβρουάριο

Με ανανεωμένα παιχνίδια, επικές κόντρες και μοναδικές παρέες το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι συνεχίζει να προσφέρει για άλλη μια χρονιά μια απολαυστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους!

Το «Rouk Zouk» με τη Ζέτα Μακρυπούλια, έκοψε πρώτο το νήμα της τηλεθέασης και τον Φεβρουάριο. Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι κατέκτησε άλλη μία πρωτιά, σημειώνοντας 15,3% στη ζώνη προβολής του, στο δυναμικό κοινό 18-54, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό 4,2 μονάδες.

Κάθε μεσημέρι στις 15:00, με το «Rouk Zouk» έπαιξαν τόσο οι άνδρες όσο και για τις γυναίκες, χαρίζοντας σχεδόν σε όλα τα ηλικιακά κοινά υψηλά ποσοστά και πρωτιές στον πίνακα τηλεθέασης. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η αγαπημένη μεσημεριανή συνήθεια «χτύπησε» 21,1%, στους άνδρες ηλικίας 25-44 , ενώ στις γυναίκες 18-24 η τηλεθέαση άγγιξε το 19,8%.

