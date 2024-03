Αθλητικά

Super League: “Πέφτει η αυλαία” στην κανονική διάρκεια

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Με εκτός έδρας δοκιμασίες για ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό ολοκληρώνεται η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος της Super League. Εντός έδρας, αντίθετα, υποχρέωση έχει ο Ολυμπιακός για την 26η αγωνιστική. Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα (4/3) θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση των Play Off (15:00) και των Play Out (15:15).

Έστω κι αν ζορίστηκε περισσότερο του αναμενομένου, η ΑΕΚ επικράτησε με 4-2 του ΠΑΣ Γιάννινα, κρατήθηκε στην κορυφή της κατάταξης και διεύρυνε στα επτά ματς το εξαιρετικό σερί του τελευταίου 1,5 μήνα (6-1-0 με 23-6 τέρματα). Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη για το ματς με τον Άρη που αφενός ηττήθηκε με 2-0 στη Λεωφόρο, βάζοντας τέλος στο αήττητο σερί πέντε αγωνιστικών (3-2-0 με 6-1 γκολ), αφετέρου έχει να σκέφτεται τη ρεβάνς με τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με φόντο την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου. Ο δεύτερος ΠΑΟΚ πηγαίνει στη Λαμία που... πλέει σε πελάγη ευτυχίας μετά την εξασφάλιση της ιστορικής συμμετοχής στα Play Off. Οι «ασπρόμαυροι», μετά τις νίκες σε Αγρίνιο (1-3) και Σέρρες (0-2), ευελπιστούν να... τριτώσει το καλό.

Όπως δεν τρίτωσε το κακό για τον Παναθηναϊκό που, μετά τις ισοπαλίες με Λαμία (2-2) και Κηφισιά (1-1), εκμεταλλεύτηκε το «Απόστολος Νικολαΐδης», κερδίζοντας τον Άρη. Το εμπόδιο του ΟΦΗ στο Ηράκλειο δεν είναι εύκολο, αν κι οι Κρητικοί γνώρισαν στον Βόλο (3-1) την πρώτη ήττα με τον Τραϊανό Δέλλα στον πάγκο. Απτόητος με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συνεχίζει ο Ολυμπιακός που πήρε από το CAS και τον ένα βαθμό που του είχε αφαιρεθεί. Οι «ερυθρόλευκοι» φιλοδοξούν να κάνουν το 6x6 με τον Ισπανό κόουτς στον πάγκο και να διατηρηθούν κοντά στην πρώτη τριάδα κι είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί κόντρα στον Βόλο, παρά την πρώτη νίκη των Θεσσαλών έπειτα από 10 αγωνιστικές.

Από εκεί και πέρα, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην ουρά, καθώς υπάρχει «τρενάκι» τεσσάρων ομάδων. Κρίσιμο το ματς στην Καισαριανή, με την Κηφισιά να υποδέχεται τον Παναιτωλικό. Η ομάδα του Κώστα Μπράτσου πήρε δύο σημαντικές εκτός έδρας ισοπαλίες (1-1 με Παναθηναϊκό και 3-3 με Αστέρα Τρίπολης), τη στιγμή που τα «καναρίνια» γνώρισαν δύο παρόμοιες – με ανατροπή δηλαδή - εντός έδρας ήττες από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό (1-2). Στους «Ζωσιμάδες», ο ΠΑΣ Γιάννινα, παρά την ήττα στη Νέα Φιλαδέλφεια, ευελπιστεί να δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις, φιλοξενώντας τον Ατρόμητο που δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο, αλλά κέρδισε 3-1 τη Λαμία, μετά από έξι αποτυχημένες προσπάθειες (0-1-5). Στις Σέρρες, τέλος, ο Πανσερραϊκός των έξι αγωνιστικών χωρίς νίκη (0-3-3 με 3-12 τέρματα) θέλει «τρίποντο» για να... «ανασάνει» και περιμένει τον Αστέρα Τρίπολης που θα συμβιβαστεί με τη συμμετοχή στα Play Out μετά και την ισοπαλία κόντρα στην Κηφισιά.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

19:30 «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης – ΑΕΚ

19:30 «Μιχάλης Κρητικόπουλος», Κηφισιά – Παναιτωλικός

19:30 «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης», ΟΦΗ – Παναθηναϊκός

19:30 «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός – Βόλος ΝΠΣ

19:30 Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης

19:30 «Ζωσιμάδες», ΠΑΣ Γιάννινα – Ατρόμητος

19:30 «Αθανάσιος Διάκος», Λαμία – ΠΑΟΚ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2023/24

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΑΓ. Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.

ΑΕΚ 25 17-7-1 10-3-0 7-4-1 57-22 58 ΠΑΟΚ 25 18-3-4 10-2-1 8-1-3 64-21 57 Παναθηναϊκός 25 17-4-4 9-3-1 8-1-3 60-19 55 Ολυμπιακός 25 17-3-5 9-0-3 8-3-2 55-24 54 Άρης 25 12-5-8 8-2-2 4-3-6 36-26 41 Λαμία 25 9-7-9 6-2-4 3-5-5 35-42 34 Αστέρας Τρίπολης 25 9-4-12 5-3-5 4-1-7 35-44 31 . Ατρόμητος 25 6-9-10 4-6-3 2-3-7 28-43 27 ΟΦΗ 25 5-9-11 5-4-3 0-5-7 24-42 24 (3, +3) Πανσερραϊκός 25 5-9-11 3-6-3 2-3-8 26-44 24 (3, -3) ΝΠΣ Βόλος 25 4-8-13 3-3-7 1-5-6 24-46 20 Παναιτωλικός 25 4-7-14 4-3-6 0-4-8 24-44 19 Κηφισιά 25 3-9-13 2-5-5 1-4-8 26-54 18 ΠΑΣ Γιάννινα 25 3-8-14 2-4-6 1-4-8 24-47 17