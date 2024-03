Life

“Η Μάγισσα” - Νέα επεισόδια: Το κουτί της Πανδώρας ανοίγει για όλους... (εικόνες)

Καταιγιστικές εξελίξεις, δράση και καθηλωτικές ερμηνείες στην σειρά εποχής του ΑΝΤ1, "Η Μάγισσα".

Μάνη, 1817…

Δύο ισχυρές οικογένειες, δύο σπαρασσόμενες πατριές που έχουν συμφιλιωθεί μέσα από τον γάμο των παιδιών τους. Μια εξαφάνιση, όμως, θα αναβιώσει την παλιά έχθρα. Ένας ανελέητος πόλεμος ξεκινά κι ένα κορίτσι, που έχει οδηγό τα οράματά του, θα κάνει τα πάντα για να κρύψει αυτό το χάρισμα, ώστε να γλιτώσει από το στίγμα της μάγισσας. Στα μάτια της, το σκοτάδι θα γίνει φως…

“Η Μάγισσα” έρχεται στον ΑΝΤ1 τρεις φορές την εβδομάδα: Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 21:00

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 62

Η Θεοφανώ προσπαθεί ν’ ανταπεξέλθει στη νέα της πραγματικότητα. Ο ερχομός της θα ταράξει τις, ήδη, διαταραγμένες σχέσεις ανάμεσα στα μέλη των Λασκαραίων.

Ο Μάρκος οργανώνει τα σαραντίσματα του γιου του και άσχημες αναμνήσεις και φόβοι ξυπνάνε στον πύργο των Λασκαραίων.

Ο Αντρέι μαζί με τον Μπακού βρίσκουν καταφύγιο στη σπηλιά του Τζανέτου, ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα του.

Ο Μάρκος αποφασίζει να σταματήσει τον επεκτατισμό των Γερακάρηδων, αλλά ο πόλεμος μεταξύ των δύο οικογενειών είναι πλέον αναπόφευκτος.

Ο Αντρέι ετοιμάζει τη δική του επίθεση στον Μάρκο και οι συνέπειες θα’ ναι απρόβλεπτες.

ΤΡΙΤΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 63

Ο Αντρέι προσπαθεί να πάρει τα ηνία των Λασκαραίων, ως ο νόμιμος διάδοχος του καπετανάτου. Ο δρόμος της προσπάθειας αυτής θα είναι δύσβατος, με δύσκολες αποφάσεις και απρόσμενους συμμάχους.

Η Δαμιανή προσπαθεί να επηρεάσει τον Μιχαήλ πως η Θεοφανώ αποτελεί κίνδυνο για την οικογένειά τους.

Κι ενώ η κατάσταση μεταξύ των δύο πατριών γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνη, ο Μάρκος παίρνει μια απόφαση για τον γάμο του, που θα φέρει καινούριες φουρτούνες.

Την ίδια στιγμή, όμως, το ένοχο μυστικό του Τζανή αποκαλύπτεται.

Πρωταγωνιστούν οι: Έλλη Τρίγγου, Κατερίνα Λέχου, Γιώργος Γάλλος, Τάσος Νούσιας, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Νίκος Ψαρράς, Αναστάσης Ροϊλός, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Στεφανί Καπετανίδη, Βασίλης Μηλιώνης, Άρης Νινίκας, Γιάννης Τσουμαράκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Καλλιόπη Χάσκα, Παρθενόπη Μπουζούρη, Γιώτα Αργυροπούλου, Νέστορας Κοψιδάς, Γιλμάζ Χουσμέν, Νίκος Ντάλας, Θεοδόσης Φυλακτός, Παναγιώτης Κατσώλης, Δήμητρα Κολλά, Γεωργία Κυριαζή, Μιχάλης Αφολαγιάν κ.ά.

Στον ρόλο της Κυπριανής, η Θέμις Μπαζάκα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης

Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης Σκηνοθεσία: Λευτέρης Χαρίτος

Λευτέρης Χαρίτος Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βασίλης Κασβίκης

Βασίλης Κασβίκης Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης

Δημήτρης Κατσίκης Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Τριάδα Παπαδάκη Μοντάζ: Λύδια Αντώνοβα

Λύδια Αντώνοβα Οργάνωση Εκτ. Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Θοδωρής Κόντος Εκτέλεση Παραγωγής: JΚ PRODUCTIONS-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

