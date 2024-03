Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 2 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Ποιους Αγίους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία.

Σήμερα, 2 Μαρτίου, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη των:

Θεοδότου επισκόπου Κυρήνειας της Κύπρου (†326).

Μαρτύρων Ευθαλίας της παρθένου (†252), Ησυχίου του συγκλητικού, Νέστορος επισκόπου και Τριβιμίνου διακόνου.

Τρωαδίου και των συν αυτώ.

Οσιου Κοΐντου, του ομολογητού.

Σήμερα γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα : Ευθαλία, Θάλια, Θάλεια, Ευθαλίτσα, Ευθαλιώ, Θαλίτσα, Θαλιώ, Τρωάδιος, Τρωάδης, Τρωάδος, Τρωάς, Τρωάδα, Τρωαδία, Τρωάδη, Τρωαδίτσα





Ανατολή ήλιου: 06:54 Δύση ήλιου: 18:19 Η Σελήνη είναι 21 ημερών O άγιος Ησύχιος έζησε στο χρόνια του Γαλερίου Μαξιμιανού, στις αρχές του δ` αιώνα και κατείχε το αξίωμα του Συγκλητικού. Όταν ξέσπασε ο διωγμός κατά των Χριστιανών, του προτάθηκε να αρνηθεί την πίστη του και να σώσει τη ζωή του και το αξίωμά του. Όμως ο Ησύχιος δε δίστασε να περιφρονήσει όλες τις τιμές και τις υποσχέσεις και με θαυμαστή προθυμία ομολόγησε τη πίστη του. Τότε ο βασιλιάς εξαγριώθηκε και διέταξε να του αφαιρέσουν τα διάσημα του αξιώματός του και να του φορέσουν ταπεινωτικά ενδύματα και στη συνέχεια τον γελοιοποίησε μπροστά σ` όλους τους αξιωματούχους. Όμως, ο άγιος δέχθηκε αδιαμαρτύρητα τα πάντα, θεωρώντας ότι οι ανθρώπινες τιμές είναι πρόσκαιρες, ενώ οι ουράνιες τιμές είναι αιώνιες. Εξοργισμένος από την ηρωική στάση του Ησύχιου, ο Μαξιμιανός διέταξε την θανάτωσή του. Οι στρατιώτες τον οδήγησαν στον ποταμό Ορόντη, όπου αφού του έδεσαν μία πέτρα στο λαιμό τον έριξαν στο πλέον βαθύ μέρος. Έτσι αξιώθηκε να γίνει μάρτυρας για την πίστη του στο Χριστό. Πηγή: ecclesia.gr