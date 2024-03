Κόσμος

Γάζα – Μπάιντεν: Ελπίζω σε κατάπαυση πυρός πριν το ραμαζάνι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη εκεχειρίας σε σχετικές του δηλώσεις.

-

Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε χθες Παρασκευή πως εξακολουθεί να «ελπίζει» πως θα συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας προτού αρχίσει το ραμαζάνι, ιερός μήνας των μουσουλμάνων, το βράδυ της 10ης ή της 11ης Μαρτίου.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους αποχωρώντας από τον Λευκό Οίκο για την πιθανότητα να εφαρμοστεί ανακωχή στον παλαιστινιακό θύλακο με αντάλλαγμα την απελευθέρωση ομήρων ως την ημερομηνία αυτή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε «το ελπίζω, εργαζόμαστε πάντα για το ζήτημα αυτό. Δεν έχουμε φθάσει ακόμα εκεί».

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός βροχερός και το Σάββατο

Παγκόσμιου Κλειστού Στίβου: Στην έβδομη θέση η Γκούσιν

Εορτολόγιο - 2 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα