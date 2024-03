Κόσμος

Κεντάκι: Φορτηγό “κρέμεται” από γέφυρα - Πώς σώθηκε ο οδηγός (βίντεο)

Τι είχε προηγηθεί και κατέληξε το φορτηγό να “κρέμεται” από την γέφυρα.

Ένας οδηγός φορτηγού που είχε παγιδευτεί σε ένα όχημα που κρέμονταν από την πλευρά μιας γέφυρας στην πολιτεία του Κεντάκι των ΗΠΑ διασώθηκε από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Το περιστατικό συνέβη στη γέφυρα Clark Memorial Bridge μεταξύ της νότιας Ιντιάνα και του Λούισβιλ του Κεντάκι.

Ένας διασώστης απωθήθηκε από έναν γερανό μέχρι την καμπίνα του φορτηγού όπου ένας οδηγός ήταν εγκλωβισμένος μέσα. Το βίντεο δείχνει ότι ο οδηγός διασώθηκε και ανασύρθηκε σε ασφάλεια.

Αξιωματούχοι της αστυνομίας του Λούισβιλ δήλωσαν ότι το περιστατικό ήταν αποτέλεσμα σύγκρουσης που είχε το φορτηγό με πολλά άλλα οχήματα.

Οι τοπικοί αξιωματούχοι εργάζονταν για να απομακρύνουν το φορτηγό, να πραγματοποιήσουν επιθεωρήσεις ασφαλείας και να ανοίξουν ξανά τη γέφυρα.

