Γλυφάδα: Την ακινητοποίησαν και της πήρανε τα χρήματα από το σπίτι

Στιγμές τρόμου έζησε μια γυναίκα στη Γλυφάδα όταν ήρθε αντιμέτωπη με τρία άτομα που μπήκαν μέσα στο σπίτι της.

Στιγμές τρόμου έζησε μια 82χρονη τα ξημερώματα του Σαββάτου μέσα στο διαμέρισμά της στη Γλυφάδα, όταν βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπη με τρία άτομα που είχαν παραβιάσει την κεντρική είσοδο.

Οι άγνωστοι δράστες, που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, ακινητοποίησαν την ηλικιωμένη χρησιμοποιώντας σωματική βία, της αφαίρεσαν περίπου 1.400 ευρώ και εξαφανίστηκαν.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προσπάθειες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό τους.

