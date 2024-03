Οικονομία

Σπανάκης: Ο νέος κατώτατος μισθός θα έχει μπροστά το “8”…

Τι είπε ο υφυπουργός Εργασίας για τους εργαζόμενους συνταξιούχους και την μείωση της ανεργίας σε νέους και γυναίκες.

Ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Βασίλης Σπανάκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με Θέα», αναφέρθηκε στην αναμενόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού, επισημαίνοντας πως όλη η διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη θα ολοκληρωθεί μέσα στον Μάρτιο με την εισήγηση της κυρίας Μιχαηλίδου στις 22 Μαρτίου και θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου.

«Ο νέος κατώτατος μισθός θα έχει μπροστά το 8», υπογράμμισε ο κ. Σπανάκης, τονίζοντας ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού, θα συμπαρασύρει και 25 επιδόματα.

«Έχουμε μείωση στην ανεργία στους νέους και στις γυναίκες σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2023», ανέφερε ο κ. Σπανάκης και πρόσθεσε ότι ο στόχος της Κυβέρνησης είναι να ο μέσος μισθός να φτάσει στο τέλος της τετραετίας τα 1.500 ευρώ, ενώ τώρα βρίσκεται στα 1.200.

«Φέραμε το νομοσχέδιο για τους συνταξιούχους εργαζόμενους και μέχρι στιγμής 25.000 έχουν μπει στην πλατφόρμα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Σπανάκης.