Πλατεία Βικτωρίας: Φωτιά σε 2 ΙΧ - Το σενάριο που εξετάζεται

Τα δύο ΙΧ ήταν παρκαρισμένα στην οδό Φερών στην πλατεία Βικτωρίας. Ποιο σενάριο εξετάζεται για την νέα εμπρηστική επίθεση.

Νέο περιστατικό με αυτοκίνητα που τυλίχθηκαν στις φλόγες σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο κέντρο της Αθήνας.

Μετά το μπαράζ εμπρησμών πριν από περίπου δύο 24ωρα σε Εξάρχεια και στην οδό Ιουλιανού, αυτή τη φορά δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα έπιασαν φωτιά στην οδό Φερών, στην Πλατεία Βικτωρίας.

Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με δύο οχήματα, που κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, ωστόσο τα δύο οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Παραμένει άγνωστο αν πρόκειται για νέο εμπρησμό ή αν για κάποιο άλλο λόγο έπιασε φωτιά το ένα όχημα και αυτή επεκτάθηκε και στο άλλο.

