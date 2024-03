Κοινωνία

Εμπρησμοί: Δεκάδες συλλήψεις και πρόστιμα χιλιάδων ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες οι περιοχές στις οποίες έχουν εντοπιστεί τα περιστατικά. Οι συλλήψεις και τα πρόστιμα στους παραβάτες.

-

Στις συλλήψεις δύο βοσκών προχώρησε την Παρασκευή η Διοικητική Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανιών για εμπρησμό από πρόθεση. Οι δύο ημεδαποί συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και κατηγορούνται ως υπαίτιοι της πυρκαγιάς που ξέσπασε την Πέμπτη στην περιοχή Βαμβακάδο του δήμου Καντάνου-Σελίνου στα Χανιά. Σε κάθε έναν από αυτούς επιβλήθηκε πρόστιμο 500 ευρώ και σήμερα οδηγούνται στον εισαγγελέα Χανιών. Ταυτόχρονα, οι Αρχές αναζητούν άλλους τρεις ημεδαπούς για την πρόκληση της ίδιας πυρκαγιάς.

Από την αρχή του έτους, τα ανακριτικά τμήματα του Πυροσβεστικού Σώματος, υπό την καθοδήγηση της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) έχουν προχωρήσει σε 23 συλλήψεις για εμπρησμούς (20 από αμέλεια και 3 από πρόθεση) και έχουν επιβάλει 57 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 28.100 ευρώ.

Συγκεκριμένα, τα περιστατικά έχουν εξελιχθεί στις κάτωθι περιοχές ως εξής: δύο στο Κιλκίς, έξι στα Χανιά, δύο στην Πρέβεζα, τρία στη Θεσπρωτία, οκτώ στην Ηλεία, ένα στη Λακωνία, ένα στη Χίο, δύο στην Κορινθία, οκτώ στην Εύβοια, ένα στην Αργολίδα, δύο στην Μαγνησία, ένα στη Φλώρινα, τρία στην Αρκαδία, τέσσερα στη Θεσσαλονίκη, δύο στη Χαλκιδική, δύο στη Ζάκυνθο, ένα στην Κεφαλονιά, ένα στην Κοζάνη, ένα στην Ημαθία, ένα στην Καστοριά, τρία στο Λασίθι, ένα στη Λέσβο, ένα στο Ρέθυμνο, ένα στην Δράμα και δύο στην Αττική.

Όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, με τις αλλαγές στον νέο Ποινικό Κώδικα που έφερε στη Βουλή το υπουργείο Δικαιοσύνης και ψηφίστηκαν τον προηγούμενο μήνα, έχει αυστηροποιηθεί το πλαίσιο αντιμετώπισης εγκλημάτων με κοινωνικές προεκτάσεις, όπως οι καθ' έξιν εμπρησμοί από αμέλεια. Σε συνθήκες με ακραίο δείκτη επικινδυνότητας, τα εγκλήματα αυτά έχουν μετατραπεί από πλημμέλημα σε κακούργημα και πλέον επισύρουν ποινές 10 ετών κάθειρξης και πρόστιμα μέχρι 200.000 ευρώ.

Επιπλέον, προβλέπεται μεταξύ άλλων απαγόρευση κάθε μορφής αναστολής ή μετατροπής της για το αδίκημα του εμπρησμού δάσους, δήμευση της περιουσίας του καταδικασθέντος εμπρηστή - ανάλογη με το μέγεθος της βλάβης που προκλήθηκε - καθώς και ποινικές κυρώσεις για προπαρασκευαστικές πράξεις εμπρησμού, όπως η κατοχή εμπρηστικών μέσων με σκοπό την προετοιμασία εμπρησμού σε δασική περιοχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Αργεντινή: Μια γυναικοκτονία κάθε μέρα το 2024

Ομόφυλα ζευγάρια - Ιερώνυμος: Η πρώτη του τοποθέτηση μετά την ψήφιση

Τέμπη - Λύτρας στον ΑΝΤ1: Το μπάζωμα στο σημείο της τραγωδίας έγινε εσκεμμένα