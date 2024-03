Αθλητικά

Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου – Τεντόγλου: Χρυσό μετάλλιο σε αγώνα θρίλερ

Ο Έλληνας πρωταθλητής μας έκανε για ακόμη μια φορά υπερήφανους, ανεβαίνοντας στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Το πρώτο μετάλλιό της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου της Γλασκώβης -και μάλιστα χρυσό- πανηγυρίζει η Ελλάδα.

«Δράστης» αυτής της επιτυχίας είναι ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος κατέκτησε την πρώτη θέση στον σημερινό (2/3) τελικό του μήκους με άλμα στα 8,22 μέτρα και υπερασπίστηκε τον τίτλο που είχε κατακτήσει πριν από δύο χρόνια στη διοργάνωση του Βελιγραδίου.

Το ασημένιο μετάλλιο πήρε ο Ιταλός Ματία Φουρλάνι που είχε και αυτός επίδοση 8,22 μέτρα, ωστόσο ο Τεντόγλου είχε καλύτερο δεύτερο άλμα (8,19 μέτρα έναντι 8,10 μέτρα).

Την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Τζαμαϊκανός Κάρεϊ ΜακΛάουντ με 8,21 μέτρα, επίδοση που αποτελεί εφετινό ρεκόρ.

