Αθλητικά

Μητσοτάκης για Τεντόγλου: Όσο μακριά φτάνει το κάθε άλμα του, τόσο ψηλά υψώνει τη σημαία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Μίλτο σε ευχαριστούμε. Θερμά συγχαρητήρια», έγραψε στα social media ο πρωθυπουργός

-

Συγχαρητήρια στον Μίλτο Τεντόγλου για τη νέα του διάκριση έδωσε με μύνημά του στα social media ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πιο συγκεκριμένα έγραψε:

«Στην κορυφή του κόσμου και πάλι ο Μίλτος Τεντόγλου με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου της Γλασκώβης. Όσο μακριά φτάνει το κάθε άλμα του, τόσο ψηλά υψώνει τη σημαία και την υπερηφάνειά μας.

Στην κορυφή του κόσμου και πάλι ο Μίλτος Τεντόγλου με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου της Γλασκώβης. Όσο μακριά φτάνει το κάθε άλμα του, τόσο ψηλά υψώνει τη σημαία και την υπερηφάνειά μας.



Μίλτο σε ευχαριστούμε. Θερμά συγχαρητήρια! ???? — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 2, 2024

Μίλτο σε ευχαριστούμε. Θερμά συγχαρητήρια!».

Κασσελάκης για Τεντόγλου: «Για ακόμη μια φορά στην κορυφή του κόσμου»

O πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, συνεχάρη τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του άλματος εις μήκος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου.

«Για ακόμη μια φορά στην κορυφή του κόσμου! Με τα άλματά σου και τον χαρακτήρα σου, μας γεμίζεις χαρά και υπερηφάνεια! Συγχαρητήρια Μίλτο» έγραψε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στα social media.

Για ακόμη μια φορά στην κορυφή του κόσμου! Με τα άλματά σου και τον χαρακτήρα σου, μας γεμίζεις χαρά και υπερηφάνεια!



Συγχαρητήρια Μίλτο???????? — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) March 2, 2024





Ειδήσεις σήμερα:

Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου – Τεντόγλου: Χρυσό μετάλλιο σε αγώνα θρίλερ

Ομόφυλα ζευγάρια - Ιερώνυμος: Η πρώτη του τοποθέτηση μετά την ψήφιση

Τέμπη - Λύτρας στον ΑΝΤ1: Το μπάζωμα στο σημείο της τραγωδίας έγινε εσκεμμένα