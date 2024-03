Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στα Φάρσαλα

Πού εντοπιζεται το επίκεντρο του σεισμού.

Εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ανακοινώνει ότι στις 15:47 ώρα Ελλάδος, το σεισμολογικό δίκτυο κατέγραψε Ασθενή σεισμική δόνηση με μέγεθος 4,0 στην κλίμακα Richter.

Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 176 χλμ. ΒΔ των Αθηνών.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 12 χλμ. ΑΝΑ των Φαρσάλων

