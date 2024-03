Κόσμος

Γάζα: Ρίψη αμερικανικής βοήθειας από αέρος (εικόνες)

Η πρώτη ρίψη ανθρωπιστικής βοήθειας από αέρος έγινε από τις ΗΠΑ, ενώ συνεχίζεται η σφαγή στη Γάζα. Επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων για κατάπαυση του πυρός.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν σήμερα από αέρος την πρώτη ρίψη εφοδίων ανθρωπιστικής βοήθειας στην Γάζα, όπως δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Οι αξιωματούχοι, μίλησαν ανώνυμα, δηλώνοντας ότι οι ρίψεις των φορτίων της ανθρωπιστικής βοήθειας έγιναν από τρία μεταγωγικά αεροσκάφη C-130.

Τα φορτία περιελάμβαναν 35.000 γεύματα.

Τουλάχιστον δέκα Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από μία αεροπορική επιδρομή που έκαναν σήμερα οι Ισραηλινοί πλήττοντας μία μεγάλη σκηνή στην Ράφα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας στην Γάζα.

Η επιδρομή έπληξε μία περιοχή, στην οποία, βρίσκουν καταφύγιο εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, έξω από το νοσοκομείο Emirate Hospital στο προάστιο Τελ-Αλ Σουλτάν στην Ράφα. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, ένας νοσηλευτής που εργάζονταν στο νοσοκομείο, είναι μεταξύ των νεκρών.

Ο ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε ένα αίτημα σχολιασμού του Reuters.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε νωρίτερα, νέο απολογισμό 30.320 νεκρών στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου. Τις τελευταίες 24 ώρες ακόμη 92 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ άλλοι 156 τραυματίστηκαν ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των τραυματιών σε 71.533, πρόσθεσε το υπουργείο.

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός

Οι διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στην Λωρίδα της Γάζας, αναμένεται να επαναληφθούν αύριο στο Κάιρο, όπως δήλωσαν σήμερα αιγυπτιακές πηγές ασφάλειας.

Οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφώνησαν για την διάρκεια μιας ειρήνευσης στην Γάζα, αλλά και για την απελευθέρωση κρατουμένων, όπως έγινε γνωστό, ενώ πρόσθεσαν ότι η ολοκλήρωση μιας τελικής συμφωνίας, απαιτεί ακόμη, την επίτευξη συμφωνίας για την αποχώρηση των στρατιωτικών δυνάμεων του Ισραήλ από την βόρεια Γάζα, αλλά και για την επιστροφή των κατοίκων της.

Οι ίδιες πηγές, ανέφεραν ότι το περιστατικό της Πέμπτης στο οποίο σκοτώθηκαν περισσότεροι από 100 Παλαιστίνιοι από πυρά των Ισραηλινών, σύμφωνα με τις αρχές της Γάζας, δεν επιβράδυνε τις διαπραγματεύσεις, αλλά αντίθετα, πίεσε τους διαπραγματευτές να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους, προς την κατεύθυνση διατήρησης της προόδου που είχε επιτευχθεί στις συνομιλίες.

