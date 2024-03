Κοινωνία

Κέντρο Αθήνας: Έφοδος της αστυνομίας σε οίκους ανοχής - Συνελήφθησαν 11 γυναίκες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αστυνομία πραγματοποίησε έλεγχο σε πέντε οίκους ανοχής. Πόσοι λειτουργούσαν δίχως άδεια

-







Εφόδους σε οίκους ανοχής στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποίησε σε ειδική επιχείρηση η αστυνομία. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε πέντε οίκους ανοχής, όπου διαπιστώθηκε σωρεία παραβάσεων, με αποτέλεσμα να συλληφθούν 11 γυναίκες.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

"Ειδικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν, μεσημβρινές ώρες χθες (1-3-2024), στο κέντρο της Αθήνας από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 5 οίκους ανοχής για τον εντοπισμό θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και τον έλεγχο της νομιμότητας λειτουργίας τους, κατά τους οποίους συνελήφθησαν συνολικά 11 γυναίκες.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η Αρχή ενώ διαπιστώθηκε ότι και οι -5- οίκοι ανοχής λειτουργούσαν χωρίς την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια λειτουργίας.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα".

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης από Ασπρόπυργο: Η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα ζήτημα για την ελληνική κοινωνία

Ομόφυλα ζευγάρια - Ιερώνυμος: Η πρώτη του τοποθέτηση μετά την ψήφιση

Τέμπη - Λύτρας στον ΑΝΤ1: Το μπάζωμα στο σημείο της τραγωδίας έγινε εσκεμμένα