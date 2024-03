Πολιτισμός

Ηλίας Λογοθέτης: Θλίψη στην κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού (βίντεο)

Το τελευταίο σ’ αγαπώ της συζύγου του ραγίζει καρδιές.

Του Θάνου Κλωνόπουλου

Με λυγμούς η Μαρία Ζαχαρή απαγγέλει το αγαπημένο ποίημα του Ηλία Λογοθέτη... Αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο η ίδια θέλησε να αποχαιρετήσει τον σύντροφο της ενώ στη συνέχεια ο γιος του στον επικήδειο που εκφώνησε προκάλεσε ρίγη συγκίνησης σε όσους βρέθηκαν στο κοιμητήριο Παπάγου.

Το μυαλό του ένας λαβύρινθος , μία συνιστώσα των βιωμάτων του, ένας κήπος με τα πιο σπάνια λουλούδια και τα πιο ταπεινά αγριολούλουδα.

Η μπάντα του Δήμου Λευκάδος τιμά τον σπουδαίο ηθοποιό την ώρα που οδηγείται στην τελευταία του κατοικία…

"Ήρθα να αποχαιρετήσω το συμμαθητή μου. Να του πω καλό ταξίδι. Και καλή αντάμωση" δήλωσε ο Αντώνης Αντωνίου

Μέσα από την πολύχρονη πορεία του ο Ηλίας Λογοθέτης κατάφερε να αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην τέχνη της υποκριτικής την οποία υπηρέτησε με σεβασμό στο κείμενο, στους συγγραφείς και στο κοινό.

Ένας εκφραστικός ηθοποιός, με μια καθηλωτική δύναμη λόγου, ερμηνεύοντας ποικιλία ρόλων υπηρετώντας από τη λαϊκή κωμωδία μέχρι το καλλιτεχνικό σινεμά.

"Ήταν 4 φορές η αξία του για να είναι ηγέτης του πολιτισμού" είπε ο Παύλος Κοντογιαννίδης.

Το χαρακτηριστικό του πρόσωπο με τα λαμπερά διεισδυτικά γαλάζια μάτια έκρυβε πίσω του και ένα εξίσου σπινθηροβόλο πνεύμα. «Ο άνθρωπος με την αβίαστη ευγένεια και την μόνιμη αισιοδοξία απέναντι προς την ζωή» θα πουν μιλώντας για τον Ηλία Λογοθέτη, οι άνθρωποι που τον γνώριζαν

"Ο Ηλίας δεν ήτα απλη υπόθεση. Ήταν πολλά πράγματα μαζί. Και κυρίως ήταν μεγάλο κομμάτι του πολιτισμού μας" είπε ο Χρήστος Βαλαβανίδης

Η αγάπη των συγγενών, των φίλων, των συναδέλφων καλύφθηκε από την ανείπωτη η θλίψη της απώλειας του.

Και το τελευταίο αντίο δόθηκε με την υπόσχεση να ακολουθήσουν την φιλοσοφία που εφάρμοζε και ο ίδιος: σκοπός του ανθρώπου είναι να δίνει χαρά στον άλλον άνθρωπο και όχι θλίψη ή πίκρα

