Κοινωνία

Δολοφονία στη Νίκαια: Νέες αποκαλύψεις για το παρελθόν του δράστη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρώην σύζυγος του άνδρα που σκότωσε τον γαμπρό του, προτού αυτοκτονήσει μπροστά στο εγγόνι του μιλά για τον «Γολγοθά» της ίδιας και της οικογένειάς της.

-

Του Μανώλη Ασαριώτη

Μία μαρτυρική ζωή υποστηρίζει η πρώην σύζυγος ότι πέρασε δίπλα στον 64χρονο, ο οποίος την Παρασκευή σκότωσε τον γαμπρό του στη Νίκαια και αυτοκτόνησε, μπροστά στα μάτια του ανήλικου εγγονού του.

«Ήταν πάντα κακοποιητικός και χειριστικός. Όταν έφυγα εγώ κι έχασε τα λεφτά που έπαιρνε από μένα, αντί να δει τι λάθος έκανε, τα έβαλε με τα παιδιά και ξεκίνησε τις απειλές», λέει η γυναίκα.

Σύμφωνα με την πρώην σύζυγό του, σχεδόν καθημερινά τη χτυπούσε, πάντοτε για ασήμαντες αφορμές.

«Το παιδί μου έφυγε από το σπίτι και γλίτωσε. Εγώ έμεινα. Στην αρχή έλεγα θα κάνω υπομονή, αλλά μετά τα προβλήτα ήταν τόσα, που είπα ‘μέχρι εδώ’», συμπληρώνει η γυναίκα.

Ο 64χρονος είχε κατηγορηθεί πρόσφατα για εκδικητική πορνογραφία σε βάρος της κουνιάδας του, με την οποία υποστήριζε με ηλεκτρονικά μηνύματα ότι είχε σχέση και έστελνε επεξεργασμένες γυμνές φωτογραφίες στους εργοδότες της.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε στον ΑΝΤ1 πως, ο δράστης «είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική, αλλά για λόγους που δεν γνωρίζουμε, είχε πάρει εξιτήριο. Ίσως σε άλλη περίπτωση, τα θύματα να είχαν γλιτώσει».

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα στο αυτοκίνητο τού 64χρονου αποδείξεις από προϊόντα που αγόρασε στις 23 Φεβρουαρίου στην Αθήνα. Αυτό για εκείνους σημαίνει ότι για τουλάχιστον μία εβδομάδα ήταν στην πόλη και ίσως προσπαθούσε να εντοπίσει την πρώην σύζυγό του και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

Ειδήσεις σήμερα:

Στουρνάρας: Χωρίς την ΤτΕ το 2015 ίσως να είχαμε βγει από την Ευρωζώνη

Ηλίας Λογοθέτης: Θλίψη στην κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού (βίντεο)

F1 - Μπαχρέιν: Θρίαμβος και ιδανική εκκίνηση για τον Φερστάπεν