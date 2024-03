Πολιτισμός

Τέμπη: Η μαντινάδα για τα θύματα της τραγωδίας (βίντεο)

«Άγγελοι είσαστε ψυχές» είναι ο τίτλος της μαντινάδας που έφτιαξε ένας νέος από την Κρήτη.

΄Ένας νέος από τον Δήμο Φαιστού έγραψε μία μαντινάδα για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών.

Ακούστε τι έγραψε για τους αδικοχαμένους στα Τέμπη με αφορμή την συμπλήρωση ενός χρόνου από την ασύλληπτη αυτή τραγωδία... Άγγελοι είσαστε ψυχές.

