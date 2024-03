Αθλητικά

Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου: Με Καραλή και Πεσιρίδου η τελευταία μέρα των αγώνων

Με τη θετική αύρα από το χρυσό μετάλλιο του Μίλτου Τεντόγλου, οι δύο τελευταίοι εκπρόσωποι της εθνικής ομάδας θα μπουν στην Emirates Aena.

Η τελευταία μέρα (3/3) του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κλειστού στίβου στη Γλασκώβη είναι αφιερωμένη στην Ελισάβετ Πεσιρίδου και στον Εμμανουήλ Καραλή.

Με τη θετική αύρα από το χρυσό μετάλλιο του Μίλτου Τεντόγλου, οι δύο τελευταίοι εκπρόσωποι της εθνικής ομάδας θα μπουν στην Emirates Aena για να δώσουν καλύτερό τους εαυτό.

Η Πεσιρίδου μετέχει στην 3η προκριματική σειρά στις 12.39 και θα τρέξει στην πρώτη διαδρομή. Η φετινή της επίδοση είναι 8.24 και υπάρχουν έξι αθλήτριες στη σειρά της που έχουν καλύτερο χρόνο. Για να περάσει στην επόμενη φάση θα πρέπει να τερματίσει σε μία από τις τρεις πρώτες θέσεις ή να πετύχει έναν από τους έξι καλύτερους χρόνους, όσων δεν πάρουν το απ’ ευθείας εισιτήριο.

Ο Καραλής μετέχει απ’ ευθείας στον τελικό του επί κοντώ στις 21.00 μαζί με άλλους δέκα πολύ μεγάλους αθλητές, προεξέχοντος του Μόντο Ντουπλάντις. Αγωνίζεται ένατος στη σειρά, έχοντας φετινή, και μάλιστα πρόσφατη επίδοση, 5.72, τη δέκατη καλύτερη από όσους συμμετέχουν στον αγώνα.

Ο πήχης θα μπει αρχικά στα 5.50, στη συνέχεια θα ανέβει στα 5.65, 5.75, 5.85 και από εκεί και έπειτα θα τοποθετείται κάθε φορά πέντε πόντους ψηλότερα.

