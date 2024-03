Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 3 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Ποιους Αγίους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία.

Σήμερα, 3 Μαρτίου, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη των:

Προφήτου Ιωήλ. Μαρτύρων Θεοδωρήτου πρεσβυτέρου Αντιοχείας

Βασιλίσκου

Ευτροπίου και Κλεονίκου

Οσίων Πιαμούν της παρθένου

Ζήνωνος και Ζωΐλου

Σήμερα γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα: Κλεόνικος, Κλεονίκη, Νίκη, Κλεονίκω, Θεοδώρητος, Βασιλίσκος, Βασιλίσκη, Ευτρόπιος, Ευτροπία.





Ανατολή 06:53 Δύση ήλιου 8:20 Ο βίος του Άγιου Θεοδώρητου O άγιος Θεοδώρητος, ήταν πρεσβύτερος της εκκλησίας της Αντιόχειας στα δύσκολα χρόνια του αυτοκράτορα Ιουλιανού του Παραβάτη, ο οποίος προσπάθησε να επαναφέρει την θρησκεία των ειδώλων. Οι διωγμοί των Χριστιανών επί Ιουλιανού έφθασαν ως την Αντιόχεια. Μεταξύ των κληρικών που παρέμειναν ακλόνητοι στην πίστη τους ήταν και ο Θεοδώρητος, γι` αυτό και συνελήφθη από τον έπαρχο της πόλης, ο οποίος στην αρχή τον κολάκευσε επαινώντας την παιδεία του και τις αρετές του. Όταν όμως απέτυχε να τον πείσει να θυσιάσει και να προσκυνήσει τα είδωλα, διέταξε τον αποκεφαλισμό του, κατατάσσοντάς τον έτσι στην ιερώνυμη φάλαγγα των Μαρτύρων της Εκκλησίας. Ο βίος της οσίας Πιαμούν Η οσία Πιαμούν, καταγόταν από την Αίγυπτο όπου έζησε τον 4ο αιώνα. Σε νεαρή ηλικία έμεινε ορφανή από τον πατέρα της, αλλά η χριστιανή μητέρα της την ανέθρεψε με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Όταν δε μεγάλωσε, επιδόθηκε μαζί με τη μητέρα της σε έργα ελεημοσύνης και ευσπλαχνίας. Δεν ήταν βέβαια πλούσιες, αλλά από το φτωχικό τους εισόδημα, συνέδραμαν τους πτωχούς και τους αδύνατους αδελφούς τους. Όταν η μητέρα της εκοιμήθη, η οσία μόνη της πλέον, επιδόθηκε στη διακονία των πασχόντων αδελφών της. Επισκεπτόταν τα σπίτια τους, τους παρηγορούσε και τους στήριζε στην πίστη. Τόση φήμη απέκτησε η Πιαμούν, ώστε όταν οι εχθροί πολιορκούσαν την γενέτειρά της, ακούγοντας το όνομα της έλυσαν την πολιορκία και έφυγαν. Εκοιμήθη οσιακά και κηδεύτηκε μέσα σε γενικό πένθος. Πηγή: ecclesia.gr