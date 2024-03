Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κεφαλονιά

Πρωινή επίσκεψη… του Εγκέλαδου στο Ιόνιο.

Σεισμός μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 3 Μαρτίου, ανοιχτά της Κεφαλονιάς.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 8 χλμ. δυτικά, βορειοδυτικά του Άσσου Κεφαλονιάς, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 14,5 χλμ.

