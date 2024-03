Κόσμος

Ναβάλνι: Νέες κυρώσεις στη Ρωσία για τον θάνατό του

Σε ποιους θα εφαρμοστούν οι κυρώσεις που ανακοίνωσε ο Καναδάς για τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι.

Ο Καναδάς ανακοίνωσε σήμερα, έναν νέο κύκλο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον θάνατο του ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι.

Οι κυρώσεις αυτές θα εφαρμοστούν κατά έξι Ρώσων αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένων υψηλόβαθμων αξιωματούχων και μελών της εισαγγελίας στη Ρωσία, αλλά και κατά δικαστικών και σωφρονιστικών υπηρεσιών, όπως ανέφερε σε μία ανακοίνωσή της, η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, Μελανί Ζολί.

