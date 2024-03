Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Νέα εκπρόσωπος Τύπου η Βούλα Κεχαγιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά την αποχώρηση της Δώρας Αυγέρη την θέση του εκπρόσωπου Τύπου στον ΣΥΡΙΖΑ αναλαμβάνει η Βούλα Κεχαγιά.

-

Η Βούλα Κεχαγιά θα είναι η νέα εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μετά την αποχώρηση της Δώρας Αυγέρη, η οποία θα είναι υποψήφια στις ευρωεκλογές.

Την ανακοίνωση έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Στο σχετικό βίντεο που ανέβασε ο κ. Κασσελάκης αναφέρει:

«Στο νέο κύκλο που αρχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Δώρα Αυγέρη και η Βούλα Κεχαγιά θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα μας. Η Δώρα Αυγέρη εκπροσώπησε τον ΣΥΡΙΖΑ άρτια σε μια δύσκολη περίοδο για το κόμμα μας. Ως σύμβουλός μου κοινωνικής διασύνδεσης θα συνεχίσει να με εκπροσωπεί μέσα στην κοινωνία, εκεί από όπου ξεκίνησε. Η Βούλα Κεχαγιά αρχίζει ένα νέο κεφάλαιο αναλαμβάνοντας τη θέση της Εκπροσώπου Τύπου και της εύχομαι καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που έχει μπροστά της. Ο νέος, ενωμένος, κοινωνικός ΣΥΡΙΖΑ αλλάζει εν κινήσει, διευρύνεται και αγκαλιάζει όλο τον προοδευτικό κόσμο»

Ειδήσεις σήμερα:

Άρτα: Θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσικλετιστή

“Ανακαινίζω Νοικιάζω”: Ανοίγει η πλατφόρμα - Ποιοι οι δικαιούχοι και οι όροι

Γάζα - Ανθρωπιστική βοήθεια: Έγιναν οι πρώτες ρίψεις - Στα πρόθυρα λιμοκτονίας ο άμαχος πληθυσμός





.