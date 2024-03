Τεχνολογία - Επιστήμη

Copernicus: Αυτός είναι ο θερμότερος χειμώνας όλων των εποχών στην Ελλάδα

Γιατί ο χειμώνας αυτής της χρονιάς χαρακτηρίζεται ως ο θερμότερος όλων των εποχών στην Ελλάδα.

Ο χειμώνας του 2023-2024 (Δεκέμβριος 2023, Ιανουάριος και Φεβρουάριος 2024) στην Ελλάδα, χαρακτηρίστηκε από μεγάλα διαστήματα με υψηλές τιμές θερμοκρασίας, ξεπερνώντας κατά πολύ τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες.

Ο χειμώνας του 2023-2024 καταγράφεται ως ο θερμότερος στα χρονικά για την Ελλάδα, ξεπερνώντας τον χειμώνα του 2015-2016. Πολύ σημαντικό γεγονός είναι πως τα τελευταία 10 χρόνια έχουν καταγραφεί οι 6 θερμότεροι χειμώνες όλων των εποχών. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία στην Ελλάδα από το 1960 μέχρι και το 2024 για την περίοδο του χειμώνα παρουσιάζει άνοδο κατά 1.8 °C.

Σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας η μέση μέγιστη θερμοκρασία για τον χειμώνα του 2023-2024 κυμάνθηκε κατα 2-3 °C πάνω από την μέση τιμή της περιόδου 1991-2020, στην υπόλοιπη χώρα κατά 1-2 °C, ενώ σε κανένα σημείο της Ελλάδας η απόκλιση της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας δεν έπεσε κάτω από τους +0.5 °C.

