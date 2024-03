Κόσμος

Ναβάλνι - Καναδάς: Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας για τον θάνατο του

Οι κυρώσεις αυτές θα εφαρμοστούν κατά έξι Ρώσων αξιωματούχων

Έναν νέο κύκλο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον θάνατο του ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, ανακοίνωσε σήμερα ο Καναδάς.

Οι κυρώσεις αυτές θα εφαρμοστούν κατά έξι Ρώσων αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένων υψηλόβαθμων αξιωματούχων και μελών της εισαγγελίας στη Ρωσία, αλλά και κατά δικαστικών και σωφρονιστικών υπηρεσιών, όπως ανέφερε σε μία ανακοίνωσή της, η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, Μελανί Ζολί.

Ο Πούτιν χωρίς αντίπαλο

Ο Πούτιν, ο οποίος κυβερνά τη Ρωσία για 24 χρόνια και αρχικά πιστώθηκε την ενίσχυση της οικονομίας της και την επέκταση της επιρροής της, επικρίνεται σήμερα από τη Δύση όχι μόνο για την εισβολή στην Ουκρανία, αλλά και για αυξανόμενο αυταρχισμό στο εσωτερικό της χώρας του.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν απολαμβάνει της εμπιστοσύνης μεγάλης μερίδας των Ρώσων. Τα ποσοστά δημοτικότητάς του στη ρωσική κοινή γνώμη παραμένουν αξιοζήλευτα για οποιονδήποτε δυτικό ηγέτη και αυτό δεν έχει αλλάξει ούτε με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ούτε με τις οικονομικές κυρώσεις και την προσπάθεια απομόνωσης στη διεθνή σκηνή. Θα μπορούσε να αλλάξει με τον αιφνίδιο θάνατο του Ναβάλνι; Θα το δείξει ο χρόνος.

Τον επόμενο μήνα θα διεξαχθούν οι προεδρικές. Είναι βέβαιο ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα εκλεγεί, αφού δεν έχει ουσιαστικά αντίπαλο.

