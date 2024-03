Πολιτική

Μητσοτάκης: Επικοινώνησε με το πρώτο ομόφυλο ζευγάρι που παντρεύτηκε μετά το νέο νόμο

Ο Σταύρος Γαβριλιάδης αποκαλύψε ότι μετά την τελετή επικοινώνησε μαζί τους ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να τους συγχαρεί και για να τους μεταφέρει τις ευχές του.

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο ο πρώτος γάμος ομόφυλου ζευγαριού, μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου στη χώρα μας. Ο λόγος για τον Δημήτρη Ελευσινιώτη και Σταύρο Γαβριλιάδη, οι οποίοι παντρεύτηκαν χθες το μεσημέρι στο δημαρχείο της Νέας Σμύρνης, σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Στη συνομιλία του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Σταύρος Γαβριλιάδης τον ευχάριστησε για το τηλεφώνημα, αλλά και για το ότι «πέρασε έναν νόμο που έχει θετικό αντίκτυπο τόσο στη ζωή μας όσο και στη ζωή των παιδιών μας», όπως δήλωσε.

«Δεν αλλάζει τίποτα στην καθημερινότητά μας, αφού είμαστε οικογένεια αρκετά χρόνια τώρα. Αυτό που, ωστόσο, αλλάζει είναι ότι πλέον και η πολιτεία μάς αναγνωρίζει ως μία οικογένεια και όχι ως δύο ξεχωριστές, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα» δήλωσε ο Σταύρος Γαβριλιάδης.

