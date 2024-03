Κόσμος

Γαλλία: Οι αγρότες ετοιμάζουν νέες κινητοποιήσεις

Τι δήλωσε σήμερα ο Αρνό Ρουσό, που ηγείται της μεγαλύτερης αγροτικής ένωσης FNSEA.

Περισσότερες διαδηλώσεις ενδέχεται να οργανώσουν οι αγρότες στη Γαλλία, καθώς και αποκλεισμούς δρόμων εντός των επόμενων εβδομάδων. Με αυτό τον τρόπο προσπαθούν να πιέσουν την κυβέρνηση να εκπληρώσει τις υποσχέσεις βοήθειας προς τον αγροτικό τομέα, όπως δήλωσε σήμερα ο Αρνό Ρουσό, που ηγείται της μεγαλύτερης αγροτικής ένωσης FNSEA.

Οι αγρότες σε όλη την Ευρώπη διαδηλώνουν εδώ και εβδομάδες για αυτά που χαρακτηρίζουν ως υπερβολικά περιοριστικά μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, για την προστασία του ανταγωνισμού των τιμών από φθηνές εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για την μείωση της αύξησης του κόστους παραγωγής που μειώνει τα αγροτικά εισοδήματα.

Ο Ρουσό μίλησε στην τηλεόραση BFM TV κατά την τελευταία ημέρα της Αγροτικής Έκθεσης του Παρισιού και πριν από την συνάντησή του με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν μαζί με άλλους εκπροσώπους αγροτικών ενώσεων, στο προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων στα μέσα Μαρτίου.

Πηγές: ΑΜΠΕ, Reuters

