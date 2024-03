Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κεφαλονιά: Νέες δονήσεις μετά τα μεσάνυχτα

Δυο σεισμικές δονήσεις αναστάτωσαν τους κατοίκους λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα.

Στον ρυθμό του Εγκέλαδου κινείται τις τελευταίες ώρες η Κεφαλονιά, καθώς οι συνεχείς σεισμοί δεν λένε να σταματήσουν.

Συγκεκριμένα, στη 01:42 και στη 01:57 σημειώθηκαν ακόμη δύο νέες δονήσεις μεγέθους 3,2 και 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο του πρώτου σεισμού εντοπίζεται στα 6 χλμ. δυτικά του Άσσου Κεφαλονιάς, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 12,3 χλμ.

Το επίκεντρο του δεύτερου σεισμού εντοπίζεται στα 10 χλμ. δυτικά του Άσσου Κεφαλονιάς, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 14,5 χλμ

