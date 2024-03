Κοινωνία

Τέμπη: Τι μπορούν να “κάνουν” οι υπογραφές που συγκεντρώνονται

Ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου μίλησε στον ΑΝΤ1 για τις υπογραφές που συγκεντρώνει το ψήφισμα των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών.

«Έχει τεράστια σημασία, πρωτίστως γιατί δείχνει αμφισβήτηση των θεσμών», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Ξενοφών Κοντιάδης, καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου για τις υπογραφές που συγκεντρώνει το ψήφισμα για άρση της βουλευτικής ασυλίας υπουργών, που έχει ξεκινήσει από τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών.

Όπως εξήγησε ο καθηγητής, «ισχύει ότι αν μαζευτούν υπογραφές, υπάρχει πρόταση νόμου. Εδώ όμως, δεν έχουμε πρόταση νόμου.

Το ψήφισμα είναι ένα πρόπλασμα που δεν μπορεί να επηρεάσει άμεσα ούτε τη βουλή, ούτε την έρευνα.

Είναι προφανές ότι, η δυναμική που έχει δημιουργηθεί δίνει τη δυνατότητα σε έναν νομικό να φτιάξει μία πρόταση που μπορεί να κατατεθεί στη Βουλή».

Όπως είπε δε, ο Ξ.Κοντιάδης, πρόκειται για νέο νομοθέτημα που ψηφίστηκε το 2019 και δεν έχει εφαρμοστεί ξανά και κατέληξε, τονίζοντας ότι, «και να μην νομοθετηθεί η αλλαγή, ο νομοθέτης είναι υποχρεωμένος να εισάγει το ψήφισμα στη Βουλή».





