Λεωφόρος Αλίμου: 14χρονος με στιλέτο συνελήφθη από την Αστυνομία

Ποια ήταν τα ευρήματα της αστυνομίας σε έναν τυπικό έλεγχο στοιχείων στη μέση του δρόμου. Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει ο ανήλικος.

Στιλέτο “πεταλούδα” και 17 κροτίδες φέρονται να είχαν στην κατοχή τους δύο ανήλικοι 14 και 15 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν περίπου στις 21.30 το βράδυ της Κυριακής από την Ομάδα ΔΙΑΣ της Αστυνομίας, στην λεωφόρο Αλίμου. Ο 15χρονος εξάλλου, δεν είχε εκδώσει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με το ανακοινωθέν της ΕΛΑΣ, κατά το διάρκεια ελέγχου, εντοπίστηκε στην κατοχή του 14χρονου ένα μαχαίρι τύπου “πεταλούδα” συνολικού μήκους 32 εκατοστών και λάμας 15 εκατοστών, ενώ στην κατοχή του 15χρονου μία χάρτινη συσκευασία με την επιγραφή “Bulldog” εντός της οποίας υπήρχαν 17 πυροτεχνήματα της συγκεκριμένης μάρκας. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο δεύτερος ανήλικος δεν είχε προβεί στην έκδοση Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας.

Οι δύο ανήλικοι προσήχθησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Αλίμου όπου συνελήφθησαν και τα παράνομα αντικείμενα που είχαν μαζί τους κατασχέθηκαν, ενώ ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας Ανηλίκων.

