Στον εισαγγελέα ο “παλαιχριστιανός” της Κορίνθου

Ποια κατηγορία αντιμετωπίζει αυτή τη φορά ο 45χρονος και τι αναμένεται να ισχυριστεί προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Απολογείται ενώπιον του αρμοδίου ανακριτή από το πρωί της Δευτέρας 04.03 ο 45χρονος πατέρας της οικογένειας των κατά δήλωσή τους «παλαιοχριστιανών», η οποία σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 διαβιεί στερούμενη βασικά αγαθά μεταξύ κατακομβών και τροχόσπιτου, σε απομονωμένο σημείο κοντά στα Τρίκαλα Κορινθίας. Ο 45χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απείθειας καθώς προέβαλε αντίσταση σε αστυνομικό έλεγχο.

Να σημειώσουμε ότι κατά την προηγούμενη απολογία του ενώπιον των αρμόδιων αρχών στις 21/02 στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου, υπέβαλε δημόσιο έγγραφο με το οποίο είχε διαγνωστεί με ψυχιατρική διαταραχή σε ποσοστό αναπηρίας 67%. Το έγγραφο ωστόσο κρίθηκε ως ανυπόστατο διότι είχε λήξει η περίοδος της ισχύος του και είχε παραλειφθεί χωρίς εύλογη αιτία, η ανανέωσή της. Ελλείψει ληξιαρχικών εγγραφών οι οποίες να αποδεικνύουν τη γονεϊκή του σχέση με τα παιδιά τα οποία διαβιούν μαζί του στην Κορινθία, ο εισαγγελέας έχει διατάξει την υποβολή τους σε εξετάσεις λήψης βιολογικού υλικού DNA, πράγμα το οποίο ο ίδιος αρνείται να αποδεχθεί για λόγους οι οποίοι, σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται, σχετίζονται με τη “θρησκευτική και ιδεολογική του συνείδηση”. Αντίστοιχη άρνηση έχει προβάλει και στην οδηγία να δώσει δακτυλικά αποτυπώματα με σκοπό τη ηλεκτρονική τους επεξεργασία.

