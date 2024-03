Αθλητικά

Ρούξι Ντουμιτρέσκου: Θρήνος για την πρώην βολεϊμπολίστρια του Παναθηναϊκού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

'Εφυγε από τη ζωή η πρώην αθλήτρια που είχε αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό.

-

Σοκ και θλίψη προκαλεί η είδηση για τον θάνατο της Ρούξι Ντουμιτρέσκου. Η Ρουμάνα πρώην βολεϊμπολίστρια, η οποία έκανε σπουδαία καριέρα στην χώρα μας με τα «χρώματα» του Παναθηναϊκού και της εθνικής Ελλάδας, άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 46 ετών, από ανακοπή καρδιάς.

Την είδηση έδωσε στην δημοσιότητα η ρουμανική ομοσπονδία, με την ακόλουθη ανάρτηση:

«Καλό δρόμο προς τα αστέρια, Ρούξι Ντουμιτρέσκου...

Τρομερά νέα στο γυναικείο βόλεϊ της Ρουμανίας! Το απόγευμα της Κυριακής, σε ηλικία μόλις 46 ετών, μας άφησε η Ρούξι Ντουμιτρέσκου, μία πρώην σπουδαία παίκτρια που έπαιξε τόσο για την εθνική Ρουμανίας όσο και για την Ελλάδα. Γεννημένη στην Βαλτσέα, έπαιξε για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα με την Dacia Πιτέστι.

Στην συνέχεια πήγε στην Ελλάδα, ήταν αρχηγός του Παναθηναϊκού Αθηνών και η καλύτερη παίκτρια της εθνικής Ελλάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004. Ως ένδειξη σεβασμού, οι Έλληνες απέσυραν τη φανέλα με το νούμερο 10 όταν ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από την ενεργό δράση.

Είχε επιστρέψει στην χώρα μας και ήταν προπονήτρια στην Alpha Volleyball Sibiu. Δυστυχώς, η καρδιά της σταμάτησε το βράδυ της Κυριακής, για πάντα. Θα κρατήσουμε τη μνήμη της ζωντανή! Καλό δρόμο, προς τα αστέρια, Ρούξι Ντουμιτρέσκου»...

Ειδήσεις σήμερα:

Σκάνδαλο διαρροών: Στο ρωσικό ΥΠΕΞ ο Γερμανός πρέσβης

Καλιφόρνια: Νεκροί από πυροβολισμούς σε πάρτι

Εορτολόγιο - 4 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα