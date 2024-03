Πολιτική

Αρχή Προστασίας Δεδομένων: Έρευνα για την αποστολή e-mail σε απόδημους

Ξεκίνησε η έρευνα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, για τον τρόπο με τον οποίο διέρρευσαν στοιχεία αποδήμων οι οποίοι δέχθηκαν μήνυμα από την Άννα – Μισέλ Ασημακοπούλου.

Έρευνα για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων ξεκίνησε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, μετά τη μαζική αποστολή e-mail από την ευρωβουλευτή Άννα – Μισέλ Ασημακοπούλου σε απόδημους Έλληνες, την ώρα που συνεχίζονται και οι πολιτικές αντιδράσεις για το θέμα.

«Προς απάντηση ερωτημάτων που έχουν τεθεί από Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για τη φερόμενη αποστολή ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής επικοινωνίας από ευρωβουλευτή σε απόδημους Έλληνες ενόψει των Ευρωεκλογών, η Αρχή ανακοινώνει ότι, κατόπιν και της υποβολής μεγάλου αριθμού σχετικών καταγγελιών, κίνησε άμεσα διαδικασία εξέτασης του θέματος», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Αρχής.

Απαντήσεις για το πώς βρέθηκαν στην κατοχή της ευρωβουλευτή της ΝΔ 'Αννας Μισέλ Ασημακοπούλου, οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις αποδήμων ζητά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ , Στέφανος Κασσελάκης, σημειώνοντας ότι «τίποτα δεν θα μείνει κρυφό».

Σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αναφέρει:

«'Αννα Μισέλ Ασημακοπούλου.

Ας συνοψίσουμε τι έχει συμβεί μήπως και βοηθηθεί το ρεπορτάζ. Στην αρχή η ευρωβουλεύτρια δήλωσε ότι τα mail των αποδήμων τα πήρε με τη συγκατάθεσή τους. Στη συνέχεια ότι τα ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Χθες, το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης Αθανάσιου Μπαλέρμπα δήλωσε ότι δεν παρέχει διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκλογέων σε υποψηφίους, όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία».

Ο κ. Κασσελάκης τονίζει ότι τα ερωτήματα που έθεσε το Σάββατο εξακολουθούν να υπάρχουν «και ως ΣΥΡΙΖΑ, θα αναζητήσουμε απαντήσεις». Επισημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε στη Βουλή επίκαιρη ερώτηση, ότι ήδη έφερε το ζήτημα στην Κομισιόν και ότι θα καταθέσει στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όλες τις καταγγελίες αποδήμων που έφθασαν στα γραφεία του κόμματος.

«Τίποτα δε θα μείνει κρυφό. Ο κ. Μητσοτάκης και η κ. Κεραμέως, οφείλουν να σταματήσουν να κρύβονται πίσω από τις ακροβατικές κωλοτούμπες της ευρωβουλεύτριας της ΝΔ και να απαντήσουν: Πώς βρήκε τα στοιχεία επικοινωνίας των πολιτών η ευρωβουλεύτρια; Διέρρευσαν ή δόθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών;», σημειώνει. Προσθέτει ότι «η κατοχή των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των αποδήμων δεν οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος, αλλά σε διαδικασίες που κινήθηκαν σε αυτή την κατεύθυνση», και καταλήγει: «Όλα στο φως».

Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε και το ΚΚΕ: «Τεράστιο πολιτικό και νομικό ζήτημα έχει δημιουργήσει η διαρροή προσωπικών λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού, που είχαν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού για τις προηγούμενες εκλογές. Η διαρροή αυτή αποκαλύφθηκε από πλήθος καταγγελιών των ίδιων των Ελλήνων του εξωτερικού, που έλαβαν μηνύματα από την ευρωβουλευτή της ΝΔ και μέλος της ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, χωρίς οι ίδιοι να έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους ή να έχουν εγγραφεί σε κάποια λίστα παραληπτών που τηρεί η Ευρωβουλευτής. Σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται για “διευθύνσεις” ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), που οι Απόδημοι αξιοποίησαν μόνο για την εγγραφή τους στις ψηφιακές πλατφόρμες του Υπουργείου Εσωτερικών, συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαν αυτές να ήταν γνωστές σε τρίτους. Επιπλέον, οι παραλήπτες του μηνύματος της ευρωβουλευτή έλαβαν με μερικά λεπτά διαφορά και ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την επιστολική ψήφο, γεγονός που παραπέμπει σε κάποιου είδους συντονισμού μεταξύ των δύο μηνυμάτων. Είναι προφανές ότι προκύπτουν εύλογα και αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με το πως και κάτω από ποιες συνθήκες η κυβερνητική ευρωβουλευτής απέκτησε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μόνο οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών θα έπρεπε να κατέχουν. Όλα τα παραπάνω, εκτός των σοβαρών πολιτικών και νομικών προεκτάσεων που έχουν, επιβεβαιώνουν και τους μεγάλους κινδύνους που από την πρώτη στιγμή είχε επισημάνει το ΚΚΕ για το αδιάβλητο των ευρωεκλογών, μέσα από τη διαδικασία της επιστολικής ψήφου, την οποία στήριξαν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Πολύ περισσότερο που η επιστολική ψήφος (υποχρεωτική για τους ψηφοφόρους του εξωτερικού), κατά την ταυτοποίηση, παραλαβή, αποστολή των σχετικών φακέλων, θα διεκπεραιώνεται από ιδιωτικές εταιρίες ταχυδρομείων – ταχυμεταφορών, οι οποίες θα έχουν στην κατοχή τους προσωπικά στοιχεία των ψηφοφόρων.Με βάση τα παραπάνω ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κ. Υπουργός:

- Προτίθεται να αναλάβει τις προφανείς - τουλάχιστον πολιτικές - ευθύνες που υπάρχουν για την μη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των εκλογέων.

- Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για τη διερεύνηση των συνθηκών διαρροής των προσωπικών δεδομένων και για την απόδοση των ανάλογων διοικητικών ή και ποινικών ευθυνών σε όλους τους εμπλεκόμενους.

- Τι μέτρα θα πάρει για να αποτραπεί κάθε πιθανότητα επανάληψης αντίστοιχου περιστατικού και για να προστατευτεί -όσο αυτό είναι δυνατό- η διαδικασία εγγραφής στην πλατφόρμα από αντίστοιχες διαρροές προσωπικών δεδομένων».

Η Νέα Αριστερά κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό Εσωτερικών: «Στις 4/3/2024 ο βουλευτής Α Αθηνών Ν. Ηλιόπουλος κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς την Υπουργό Εσωτερικών κα Κεραμέως για να στηλιτεύσει την απαράδεκτη διαρροή προσωπικών στοιχείων εκλογέων του εξωτερικού, η οποία οδήγησε στην παραβίαση προσωπικών δεδομένων από την Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου. Η Νέα Αριστερά θα πρωτοστατήσει ώστε το σκάνδαλο αυτό να διαλευκανθεί και θα θέσει κάθε θεμιτό φραγμό στις μεθοδεύσεις που επιδιώκουν να αλλοιώσουν την καθαρότητα της λαϊκής εντολής στις εκλογικές διαδικασίες. Η δημοκρατία δεν θα γίνει βορά στις ορέξεις του επιτελικού υπερτροφικού κράτους».

Η Ελληνική Λύση αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «Οι εξοργιστικές αποκαλύψεις γύρω από την χρήση ηλεκτρονικών διευθύνσεων Ελλήνων του εξωτερικού από την κ. Ασημακοπούλου, τεκμηριώνουν τα δόλια σχέδια της ΝΔ που θέτει σε κίνδυνο το αδιάβλητο των εκλογών. Πρόκειται για την απόλυτη δικαίωση της Ελληνικής Λύσης, καθώς έγκαιρα προειδοποιήσαμε ότι ο σχεδιασμός της ΝΔ - τον οποίο καταγγείλαμε και καταψηφίσαμε σε αντίθεση με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης - είναι ουσιαστικά προαναγγελία εκλογικής νοθείας! Παρά ταύτα, η Ελληνική Λύση είναι πανέτοιμη για τις εκλογές της 9ης Ιουνίου με χιλιάδες εκλογικούς αντιπροσώπους που θα αποτρέψουν τους άνομους σχεδιασμούς της Νέας Δημοκρατίας».





