Ζώδια – Λίτσα Πατέρα: Οι απρόσμενες ειδήσεις και οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής «Το Πρωινό», Λίτσα Πατέρα.

«Οι θέσεις Ιχθύος, Καρκίνου και Σκορπιού θα έχουν άμεση επίδραση στην έκβαση της σημερινής μας μέρας» είπε η Λίτσα Πατέρα και τόνισε ότι βασικά αυτό που περιμένουμε είναι να ακούσουμε απρόσμενες ειδήσεις.

«Το πώς θα μεταχειριστούμε τις ειδήσεις αυτές, ποιες ευκαιρίες θα “αρπάξουμε” και σε ποια πρόσωπα θα απευθυνθούμε είναι πολύ κρίσιμο» είπε η αστρολόγος.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





