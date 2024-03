Οικονομία

Κλείνει το Υποθηκοφυλακείο Ζωγράφου

Πόσες εκκρεμότητες έκλεισαν οι δυνάμεις του Υπουργείου. Ποιο υποθηκοφυλακείο είναι επόμενο στη σειρά για "νοικοκύρεμα".

“Τίτλοι τέλους” μπαίνουν στο Υποθηκοφυλακείο Ζωγράφου Αττικής όπως αυτό λειτουργούσε μέχρι πρότινος ξεσηκώνοντας θύελλα παραπόνων πολιτών, συμβολαιογράφων και δικηγόρων, έβαλε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στη σχετική ανακοίνωση του Υπουργού Κωνσταντίνου Κυρανάκη αναφέρεται:

«Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνει ότι από τις 4 Μαρτίου το περιβόητο “υπόγειο με τις χειρόγραφες λίστες και τις μεταμεσονύκτιες ουρές” που λειτουργούσε ως Υποθηκοφυλακείο Ζωγράφου, αποτελεί παρελθόν. Τις τελευταίες 6 εβδομάδες η taskforce του Κτηματολογίου έκλεισε πάνω από 2.500 έγχαρτες εκκρεμότητες, ώστε να καταστεί εφικτή η μετάπτωση στο νέο ψηφιακό σύστημα και έτσι πλέον πολίτες, δικηγόροι και συμβολαιογράφοι να μπορούν να εξυπηρετούνται ψηφιακά.

Οι ιδιοκτήτες πλέον δε θα βιώνουν την τεράστια ανασφάλεια των πολύμηνων καθυστερήσεων, αφού όποιος υποβάλλει αίτημα για αγοραπωλησία μέσω του https://www.akinita.gov.gr θα λαμβάνει μεταγραφή σε μια εργάσιμη ημέρα χάρη στον ψηφιακό φάκελο μεταβίβασης ακινήτου που λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2024.

Επίσης, η δράση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης δεν σταματάει εκεί, καθώς ξεκινά η ψηφιοποίηση του αρχείου του υποθηκοφυλακείου, ώστε οι δικηγόροι να μπορούν να κάνουν σε λίγους μήνες έρευνα τίτλων ψηφιακά μέσω του https://archive.ktimatologio.gr ».

Ο αρμόδιος Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης δήλωσε:

«Οι τριτοκοσμικές εικόνες, μήνα με το μήνα τελειώνουν σε όλη την Ελλάδα, μπαίνει τάξη στο χάος των εκκρεμοτήτων και οι ψηφιακές μεταβιβάσεις ακινήτων είναι πλέον γεγονός. Επόμενος στόχος μας το κλείσιμο του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης και το άνοιγμα του Κτηματολογικού Γραφείου με ταυτόχρονη λειτουργία των ψηφιακών υπηρεσιών, τον Απρίλιο του 2024».

