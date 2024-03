Life

“The 2Night show”: Γυναικεία υπόθεση η Δευτέρα (εικόνες)

Οι καλεσμένες του Γρηγόρη Αρναούτογλου μιλούν για όλους και για όλα, στην εκπομπή "The 2Night Show" της Δευτέρας

Απόψε, Δευτέρα 4 Μαρτίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο πλατό του «The 2Night Show» τις «Ψυχοκόρες». Λίγο πριν τη μεγάλη τους πρεμιέρα, που έρχεται την Τετάρτη 6 Μαρτίου στις 21:00 στον ΑΝΤ1, η Μαριάννα Κιμούλη, η Μαργαρίτα Αλεξιάδη, η Άννα Λουιζίδη και η Ασημένια Βουλιώτη μιλούν για τη νέα σειρά του ANT1, που ήδη έχει κερδίσει τις εντυπώσεις στο ANT1+. Τα τέσσερα κορίτσια περιγράφουν τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπισαν οι ηρωίδες που υποδύονται και τις καταστάσεις της εποχής που τις σόκαραν. Ένα ταξίδι στον χρόνο γεμάτο ρεαλισμό και πόνο, που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Τέλος, οι «Ψυχοκόρες» αποκαλύπτουν πώς έμειναν άναυδες με το τελευταίο επεισόδιο, αφού ήταν κάτι που δεν περίμεναν.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται καλεσμένη του Γρηγόρη και η Ματίνα Νικολάου. Η αγαπημένη ηθοποιός μιλάει για τη «Βάνια», που υπάρχει μέσα της, και για τον Νίκο Μουτσινά, που κατάφερε να την ανακαλύψει και να την βγάλει στην επιφάνεια. Της λείπει η τηλεόραση; Θα ήθελε να δουλέψει σε κάποιο σήριαλ; Είχε τηλεοπτικές προτάσεις; Θα ξαναδούμε στο μέλλον τη Βάνια στις οθόνες μας; Πώς αντιδρά ο Νίκος Μουτσινάς, όταν του τηλεφωνεί ο Γρηγόρης; Απάντησε στο τηλέφωνο; Τέλος, η αγαπημένη Ματίνα, μιλάει για τη θεατρική παράσταση «Ζαν και Βεατρίκη», που πρωταγωνιστεί, για την πρόταση που είχε από τον Σταμάτη Φασουλή για το θέατρο «Άλσος», αλλά και για τα γυρίσματα της ταινίας «Βαφτίσια», που ξεκινούν σε λίγο καιρό.

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Night Show»: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 24:00.

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Αντώνης Μάτσος Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Σπύρος Λέπουρας Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Νάνσυ Αντωνίου Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Μαίρη Μουστάκη Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης