Φωτιά - Μανώλης Μαυρομμάτης: Ξύπνησε από την καταστολή

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της συζύγου του

Αχτίδα αισιοδοξίας για την κατάσταση του Μανώλη Μαυρομμάτη υπάρχει από τη Δευτέρα.

Οπως έγινε γνωστό, ο πρώην ευρωβουλευτής ξύπνησε από την καταστολή, παραμένει με τραχειοστομία, αλλά έχει καλή επαφή με το περιβάλλον.

Ωστόσο, ακόμα δεν μπορεί να μιλήσει. Η σύζυγός του εξακολουθεί να βρίσκεται σε βαριά κατάσταση.

Να θυμίσουμε ότι το ζευγάρι είχε υποστεί σοβαρά εγκαύματα μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμά τους στις 18 Φεβρουαρίου.

