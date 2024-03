Life

“Η Μάγισσα”: Sneak preview από το επεισόδιο της Δευτέρας (εικόνες)

Δείτε πρώτοι σκηνές από το καθηλωτικο επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1, “Η Μάγισσα”.

Η επιστροφή της Θεοφανώς στον πύργο των Λασκαραίων,

οδηγεί τον Μάρκο και τη Μεταξία στον δρόμο του φόβου και των απειλών…

Ο Αντρέι ετοιμάζει τη δική του επίθεση στον Μάρκο και οι συνέπειες θα’ ναι απρόβλεπτες…

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 62

Η Θεοφανώ προσπαθεί ν’ ανταπεξέλθει στη νέα της πραγματικότητα. Ο ερχομός της θα ταράξει τις, ήδη, διαταραγμένες σχέσεις ανάμεσα στα μέλη των Λασκαραίων.

Ο Μάρκος οργανώνει τα σαραντίσματα του γιου του και άσχημες αναμνήσεις και φόβοι ξυπνάνε στον πύργο των Λασκαραίων.

Ο Αντρέι μαζί με τον Μπακού βρίσκουν καταφύγιο στη σπηλιά του Τζανέτου, ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα του.

Ο Μάρκος αποφασίζει να σταματήσει τον επεκτατισμό των Γερακάρηδων, αλλά ο πόλεμος μεταξύ των δύο οικογενειών είναι πλέον αναπόφευκτος.

Ο Αντρέι ετοιμάζει τη δική του επίθεση στον Μάρκο και οι συνέπειες θα’ ναι απρόβλεπτες.

Πρωταγωνιστούν οι: Έλλη Τρίγγου, Κατερίνα Λέχου, Γιώργος Γάλλος, Τάσος Νούσιας, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Νίκος Ψαρράς, Αναστάσης Ροϊλός, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Στεφανί Καπετανίδη, Βασίλης Μηλιώνης, Άρης Νινίκας, Γιάννης Τσουμαράκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Καλλιόπη Χάσκα, Παρθενόπη Μπουζούρη, Γιώτα Αργυροπούλου, Νέστορας Κοψιδάς, Γιλμάζ Χουσμέν, Νίκος Ντάλας, Θεοδόσης Φυλακτός, Παναγιώτης Κατσώλης, Δήμητρα Κολλά, Γεωργία Κυριαζή, Μιχάλης Αφολαγιάν κ.ά.

Στον ρόλο της Κυπριανής, η Θέμις Μπαζάκα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης

Σκηνοθεσία: Λευτέρης Χαρίτος

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βασίλης Κασβίκης

Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Μοντάζ: Λύδια Αντώνοβα

Οργάνωση Εκτ. Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: J Κ PRODUCTIONS -ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

