Κόσμος

Τραμπ - Ανώτατο Δικαστήριο: θα συμμετέχει κανονικά στις εκλογές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπέρ της προφυγής του Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε το Ανώτατο Διακαστήριο.

-

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ δικαίωσε τον Ντόναλντ Τραμπ, ανατρέποντας μιας δικαστική απόφαση με την οποία είχε αποκλειστεί από τα ψηφοδέλτια στην Πολιτεία του Κολοράντο, λόγω του ρόλου που διαδραμάτισε στην επίθεση στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Οι δικαστές, χωρίς να κρίνουν τις ενέργειες του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα, ανέτρεψαν ομόφωνα την απόφαση που είχε λάβει στις 19 Δεκεμβρίου το Ανώτατο Δικαστήριο του Κολοράντο. Τότε, το δικαστήριο αυτό αποφάσισε ότι ο Τραμπ θα αποκλειστεί από τις προκριματικές των Ρεπουμπλικάνων για τις προεδρικές εκλογές, επικαλούμενο τη 14η Τροπολογία του Συντάγματος που, όπως έκρινε, απαγορεύει σε όποιον έχει εμπλακεί σε εξέγερση ή στάση να ασκεί δημόσιο αξίωμα.

Ο Τραμπ είναι το φαβορί για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων. Μοναδική αντίπαλός του είναι η πρώην κυβερνήτρια της Νότιας Καρολίνας Νίκι Χέιλι.

«Μεγάλη νίκη για την Αμερική» έγραψε ο Τραμπ, με κεφαλαία γράμματα και τρία θαυμαστικά, στον ιστότοπό του αμέσως μόλις έγινε γνωστή η απόφαση.

Το άρθρο 3 της 14ης Τροπολογίας αποκλείει από δημόσια αξιώματα οποιονδήποτε «αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών» ο οποίος ορκίστηκε «να υποστηρίζει το Σύνταγμα των ΗΠΑ» και στη συνέχεια ενεπλάκη «σε ανταρσία ή στάση εναντίον τους ή παρείσχε βοήθεια ή άσυλο στους εχθρούς τους».

«Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι Πολιτείες μπορούν να αποκλείουν άτομα που ασκούν ή επιχειρούν να ασκήσουν πολιτειακό αξίωμα. Αλλά οι Πολιτείες δεν έχουν την εξουσία, με βάση το Σύνταγμα, να επιβάλλουν το άρθρο 3 όσον αφορά τα ομοσπονδιακά αξιώματα και ιδίως την προεδρία» αναφέρεται στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Οι εννέα δικαστές έκριναν ότι μόνο το Κογκρέσο μπορεί να επιβάλει αυτήν την απαγόρευση σε βάρος ομοσπονδιακών αξιωματούχων ή υποψηφίων για ομοσπονδιακά αξιώματα.

Ο Τραμπ είχε αποκλειστεί επίσης από τα ψηφοδέλτια στο Μέιν και το Ιλινόις, με βάση της 14η Τροπολογία. Η εφαρμογή εκείνων των αποφάσεων όμως είχε ανασταλεί, ενόψει της εκδίκασης της υπόθεσης του Κολοράντο από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Έξι ψηφοφόροι του Κολοράντο, τέσσερις Ρεπουμπλικάνοι και δύο ανεξάρτητοι, είχαν προσφύγει στα δικαστήρια του Κολοράντο κατά του Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον απειλή για την αμερικανική δημοκρατία. Ζητούσαν μεταξύ άλλων να λογοδοτήσει για την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο.

Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ανακοινώθηκε παραμονή της «Σούπερ Τρίτης», της ημέρας που οι περισσότερες Πολιτείες οργανώνουν προκριματικές εκλογές. Καθώς προσφυγές για τον αποκλεισμό του Τραμπ άρχισαν να εμφανίζονται σε όλη τη χώρα, ήταν σημαντικό για την υποψηφιότητά του να ξεπεράσει τυχόν εμπόδια και να αναγράφεται το όνομά του στα ψηφοδέλτια και στις 50 Πολιτείες.

Σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν το Κογκρέσο να επικυρώσει τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις εκλογές του 2020, υποστηρικτές του Τραμπ επιτέθηκαν σε αστυνομικούς, έσπασαν τα οδοφράγματα και εισέβαλαν στο Καπιτώλιο. Νωρίτερα ο Τραμπ είχε εκφωνήσει μια εμπρηστική ομιλία, επαναλαμβάνοντας τον ψευδή ισχυρισμό του περί εκτεταμένης νοθείας και λέγοντάς τους να πάνε στο Κογκρέσο και «να πολεμήσουν κολασμένα». Στη συνέχεια, επί ώρες, απέρριπτε το αίτημα να προτρέψει τον όχλο να σταματήσει.

Η 14η Τροπολογία επικυρώθηκε μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο (1861-65) κατά τον οποίο οι αποσχισθείσες Πολιτείες του Νότου επαναστάτησαν εναντίον της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ειδήσεις σήμερα:

Τρίκαλα: Σπείρα “θησαύριζε” γεμίζοντας τις φυλακές με ναρκωτικά (βίντεο)

Παράτυποι μετανάστες - Κύπρος: Πέθανε 6χρονο παιδί στη βάρκα και το πέταξαν στη θάλασσα!

Super League: Το πρόγραμμα των play off και play out