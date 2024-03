Κόσμος

Υεμένη - Ερυθρά Θάλασσα: Νέα επίθεση των Χούθι σε εμπορικό πλοίο

Το πλοίο εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Πού σημειώθηκε η επίθεση.

Ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, υπό σημαία Λιβερίας, δέχτηκε επίθεση την Δευτέρα από τους Χούθι, ενώ έπλεε στα ανοιχτά της Υεμένης, ανακοίνωσε η βρετανική εταιρεία ναυτασφαλειών Ambrey.

Το πλοίο, που είναι καταχωρημένο ως εκμεταλλευόμενο από την ισραηλινή εταιρεία ZIM Integrated Shipping Services, ενδέχεται ωστόσο να μην της ανήκει πλέον, γιατί δεν είναι καταγεγραμμένο σε άλλες ανοιχτές πηγές, πρόσθεσε η Ambrey.

Είχε αποπλεύσει από την Σιγκαπούρη και κατευθυνόταν στο Τζιμπουτί. Το όνομα του πλοίου δεν ανακοινώθηκε.

Το πλοίο εξέπεμψε SOS



Η επίθεση σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 88 μιλίων νοτιοανατολικά του Άντεν, σύμφωνα με την Ambrey, που κάνει λόγο για πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες «χτυπήθηκε και εξέπεμψε σήμα κινδύνου».

Παραμένει ωστόσο αδιευκρίνιστο εάν έχει πληγεί απευθείας από κάποιον πύραυλο ή αν υπέστη ζημιές λόγω κοντινών εκρήξεων.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, εξαπολύουν επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας.

Το φορτηγό πλοίο Rubymar βυθίστηκε την Παρασκευή, το πρώτο αφότου οι Χούθι ξεκίνησαν τις επιθέσεις τους, τον περασμένο Νοέμβριο.

